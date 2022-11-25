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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورات تدريبية فى التحول الرقمى لرؤساء الأقسام بالوحدة المحلية لمركز بلاط بالوادى الجديد

جانب من الدورات
جانب من الدورات

أعلنت محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة عن تنظيم دورة تدريبية في مجال التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت، لرؤساء الاقسام بالوحدة المحلية لمركز بلاط، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وتأهيل الكوادر البشرية داخل المؤسسات الحكومية. 

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تفقد الاسبوع الماضي ، مبنى مركز إبداع للتحول الرقمي بالخارجة، الذي تم إنشاءه في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والتنفيذيين المعنيين ووفد الوزارة.

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من تأثيث وتجهيز معامل الحاسب الآلي الخاصة بالتدريب، والإعلان عن الدورات التدريبية المقرر تنفذها لشباب الخريجين وشروط الإلتحاق بها، استعدادًا لافتتاح المركز ودخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.

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