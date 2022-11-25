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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سحبته إلى الماء..نجاة طفل من فم أفعى بعد صراع مميت في ألمانيا

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شاهد أب نجاة طفله البالغ من العمر ٥ أعوام من حادث أليم حيث لدغته أفعى عملاقة وسحبته إلى بركة مياة كبيرة في مدينة ألمانية لكن القدر تدخل لينجو حسبما قال الاب.

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وقال الوالد بن بليك في حديث إلى إذاعة «ناين راديو»: «إن نجله بو كان يلعب بجوار بركة سباحة في بايرن باي (شرق البلاد) عندما هاجمته أفعى طولها ثلاثة أمتار أتت من بين النباتات الموجودة قرب المكان».


وأضاف: «أعتقد أن الأفعى كانت تنتظر فريسة ما ووجدت بو أمامها»، فعضت الأفعى الطفل وأسقطته في المياه ولفت نفسها حول إحدى رجليه، وهب جد الصبي البالغ 76 عاماً لإنقاذ حفيده فغطس في حوض السباحة لإخراجه فيما الأفعى لا تزال ملتفة حول رجله.


وتمكن بليك من تحرير ابنه من قبضة الأفعى وحاول السيطرة على الوضع. وقال: «تمكنت من تحرير ابني خلال 15 إلى 20 ثانية».


ويتعافى الصبي بصورة جيدة من الجروح التي تعرض لها.
ومع أن هذا النوع من الأفاعي ليس ساماً، إلا أن الطفل يخضع لعلاج تفادياً لإصابة جروحه بأي التهاب.


وأشار بليك إلى أن الأفاعي جزء من الحياة اليومية في مدينة بايرن باي السياحية الشهيرة والمعروفة برياضة ركوب الأمواج، وتبعد ثماني ساعات بالسيارة شمال سيدني

 

أفعى بركة مياه

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