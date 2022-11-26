فى عيد ميلاد علا غانم .. تزوجت 3 مرات .. حصلت على لقب جده.. تركت التمثيل من أجل فندق وكوافير للكلاب بأمريكا

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان علا غانم ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات فى الدراما المصرية ، حيث نجحت فى حجز مكانتها فى الوسط الفني ، على الرغم من ابتعادها لسنوات بسبب سفرها للخارج .

تخرجت علا غانم من قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة عام 1994، ثم توجهت للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية لكنها لم تكمل دراستها به.

بدأت علا غانم حياتها الفنية بالعمل في الأغاني المصورة والإعلانات التليفزيونية، وكان أشهر ظهور لها على اﻹطلاق في أغنية حنساك مع الفنان محمد فؤاد.

بدأت علا غانم التمثيل من خلال التلفزيون، حيث ظهرت للمرة الأولى كوجه جديد من خلال مسلسل زيزينيا: الولي والخواجة، وعرفت بعدها الطريق إلى السينما وقدمت العديد من الأفلام، منها سهر الليالي، حريم كريم، أحاسيس، بدون رقابة.

علا غانم

فندق للكلاب :

ابتعدت الفنانة علا غانم عن الساحة الفنية لمدة 4 سنوات، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها، وافتتحت شركة وفندق لرعاية الكلاب .

علا غانم

زيجات علا غانم :

تزوجت الفنانة علا غانم ثلاث مرات، ولديها ابنتان من زوجها الأول هما كاميليا وفريدة ، وقد انجبت واحدة منهن ، ولتحصل علا غانم على لقب جدة.

الزيجة الأولى من وليد الدفراوى، وكانت في السابعة عشر من عمرها، حيث أنجبت منه ابنتيها كاميليا وفريدة وانفصلا بعد 5 سنوات من زواجهما.

ابنة علا غانم

الزيجة الثانية كانت من أحمد المسلمي والتي لم تستمر أكثر من 7 أشهر فقط، وانتهت بسبب اعتدائه الجسدي عليها كما صرحت من قبل.

أما زيجة الفنانة علا غانم، الثالثة والأخيرة فكانت من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، والذي تعيش معه حاليا في أمريكا، وقد تقدمت بطلب للطلاق قبل أن يتصالحا ويعودا لحياتهما الزوجية لاحقا.



علا غانم

سر ندمها على أحاسيس :

كشفت علا غانم، أنه لا يوجد أعمال فنية شاركت فيها و كرهتها، إلا قليل جدا منها.

وتابعت علا غانم فى تصريحات تليفزيونية قائلة :"أحاسيس بيضايقني مش بحب اشوفه، وكنت ممكن اقدم الرسالة بشكل مختلف واشيك بدون جرأة، ولكن كنت مجبرة على تقديم الدور في الفيلم، وكان عندي أمل في الرقابة تحذفه، ولكن بناتي لم يعلقوا ولكن زعلت من نفسي".

وأضافت علا غانم: "كان لازم الاقي شغل تاني غير التمثيل "، مؤكدة أن الزمن لو عاد الي الوراء لن تقدم بعض الأعمال الفنية التي شاركت فيها منها فيلم أحاسيس.