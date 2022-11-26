فى ذكري وفاة صباح.. الشحرورة تزوجت 9 مرات وشقيقها قتل والدتها

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان اللبنانية صباح ، التى تعد واحدة من أهم الفنانات فى تاريخ السينما والغناء المصري .

ولدت الفنانة اللبنانية صباح عام 1927، واستطاعت أن تلفت أنظار المنتجة اللبنانية آسيا داغر، فجاءت إلى مصر لكي تعمل في السينما برفقة عائلتها.

تعاونت الفنانة صباح في ذلك الوقت مع الموسيقار رياض السنباطي لأول مرة في فيلم القلب له واحد في عام 1945 .

وتوالت الفنانة صباح في مشاركاتها الموسيقية والسينمائية في العديد من الأفلام المصرية، من ضمنها: بلبل أفندي، الآنسة ماما، فاعل خير، الرجل الثاني، شارع الحب.

وصلت حصيلة ما قدمته على مدار مشوارها إلى 83 فيلم ما بين مصر ولبنان وأكثر من ثلاثة الآف أغنية.

أزمة فى حياة صباح :

تعرضت الفنانة صباح الى أزمة كبيرة فى حياتها حين قتل شقيقها والدته منيرة سمعان عام 1948، بعدما أخبروه بانها علي علاقه مع شخص اخر ، رمياً بالرصاص، ثم فرّ إلى سوريا، ثم إلى البرازيل وعاش باسم مستعار هو ألبرت فغالي، وكان عمره حينها 18 عاماً تقريباً أما والدته فدفنوها في مكان لا يعرفه إلا من واروها الثرى، حتى صباح لم تكن تعلم مكان مثوى والدتها الأخير، إذ كانت حينها في مصر وعرفت بمقتلها بعد شهرين، مع أن الصحف المصرية تناقلت الحادث وأبرزته في الصفحة الأولى تحت عنوان: "شقيق صباح يقتل أمه وعشيقها بالرصاص"، إلا أن زوجها الأول، اللبناني نجيب شماس، أخفى عنها الخبر إلى أن طلبت بعد شهرين زيارة والدتها في لبنان، وعندما اقتربت الباخرة من بيروت اضطر إلى مصارحتها بالحقيقة، فانهارت من الصدمة.

زيجات فى حياة صباح :

تزوجت صباح 9 مرات، كانت الأولى من نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، واستمرت الزيجة خمس سنوات، قبل أن يحدث الانفصال، ويحرمها من رؤية نجلها لسنوات طويلة.

أما الزيجة الثانية، فكانت من خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وقضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها.

وتزوجت صباح للمرة الثالثة من عازف الكمان أنور منسي، وأنجبت منه ابنتها هويدا، ثم حدث الانفصال ، لتتزوج من المذيع أحمد فراج، واستمر الزواج ثلاث سنوات.

أما خامس زيجات صباح، فكانت من الفنان رشدي أباظة، ثم تزوجت من الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهرا واحدا، ثم جاء زواجها من النائب يوسف حمود، وقضت معه عامين فقط، لتتزوج بعد ذلك من الفنان وسيم طبارة، ثم الفنان فادي لبنان، واستمرت الزيجة ما يزيد على 15 عامًا.