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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

رضا الباهي
رضا الباهي

كشف المخرج الكبير رضا الباهي عن المخرجين المصريين الاقرب الى قلبه ، حيث أكد ان صلاح أبو سيف واحد من هولاء خاصة فى فيلم بداية ونهاية .

وتابع المخرج الكبير رضا الباهي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : يوسف شاهين من المخرجين المقربين الى قلبي خاصة فى باب الحديد والامر ذاته مع بركات خاصة فيلمه دعاء الكروان .

واستكمل رضا الباهي حديثه قائلاً : من الجيل التالي من المخرجين أحب أعمال خيري بشارة ومحمد خان ويسري نصر الله .

جزيزة الغفران :

كشف المخرج التونسي الكبير رضا الباهي، عن كواليس اختيار فيلمه “جزيرة الغفران” ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة في دورته الـ ٤٤. 

وقال المخرج رضا الباهي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، “بعد الانتهاء من مونتاج الفيلم كان لدي عدد من الاختيارات لعرضه، إما من خلال القاهرة السينمائي وإما برلين وإما قرطاج، ولكن حبي وعشقي للسينما المصرية والمصريين؛ جعلني أقدم الفيلم للمشاركة في المهرجان المصري”. 

وتدور أحداث الفيلم حول أندريا، وهو كاتب بارع يبلغ من العمر 60 عامًا، يعود إلى جزيرة جربة بتونس، موطنه الأصلي، لينفذ آخر أمنيات والدته روزا، وهناك تستيقظ بداخله ذكرياته القديمة، لتدفعه إلى ماضٍ مؤلم.
 

ويقوم ببطولة الفيلم الممثلون كلوديا كاردينالي، علي بنور، محمد علي بن جمعة , كاتيا جريكو كما ضم فريق العمل مهندس صوت معز الشيخ، ميكساج سامي غربي، مونتاج رينالد بيترالند وياسين بوشنب، مهندس ديكور توفيق الباهي.

ويشارك بالعمل مصممة ملابس ليليا لاخوه، موسيقى ماركو ويربة، مدير تصوير نيفين الباهي، منتج منفذ توفيق جيجا، مدير إنتاج لسعد فرحات، انتاج : رضا الباهي، زياد حمزة، نيكول كماتو.

رضا الباهى يسرى نصر الله القاهرة السينمائي مصر يوسف شاهين صلاح ابو سيف المخرج رضا الباهي جزيرة الغفران بداية ونهاية

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رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

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