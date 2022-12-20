عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيف تستعيد هاتفك المسروق في 10 خطوات.. تفاصيل

صدى البلد

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن معلومات قانونية، اهمها سرقة الهواتف المحمولة بالطرق العامة، خاصة وان البعض من المواطنين يتعرض لحوادث سرقة، أهمها سرقة الهواتف المحمولة بالطرق العامة.

القضاء الإداري تستشير العدل فى دعوى المتضررين من هدم عقارات نزلة السمان

الفتوى تحفظ نزاع الإسكندرية والإصلاح الزراعي على إيجار أرض

صدى البلد  يوضح فى النقاط التالية كيف يمكنك استرجاع الهاتف المسروق وذلك ضمن الخدمات التي نقدمها للقارئ على مدار الساعة. 

بسبب الكثافة.. فتوى قضائية تؤيد منع تحويل طالب من مدرسة أمريكية

الحبس والغرامة تنتظره.. عقوبة نصاب الإسكندرية في ابتزاز الفتيات


1- تحرير محضر بمركز الشرطة الذى وقعت فى دائرته السرقة، مرفق به بيانات الهاتف "الرقم المسلسل، النوع، الماركة".
2- سيتم تقييد المحضر ضد مجهول فى حالة عدم العلم بهوية السارق، أو تقديم طلب استعلام.
3- تسليم المحضر للنيابة العامة، ويتم تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.
4- ترسل النيابة الملف للمحامى العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.
5- عند استعمال السارق الهاتف بشريحة أي شركة ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة للهاتف المسروق الموجودة بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد "اسمه، رقم بطاقته، عنوانه".

شتمت الرجالة .. هبة قطب أمام القضاء اليوم في تهمة جديدة

خناقة على شالية.. جولة جديدة لـ رشوان توفيق وابنته أمام القضاء


6- يرسل المحامي العام الاستعلام للنيابة الجزئية.
7- يصدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار السارق.
8- يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول.
9- تحدد له جلسة وتنظر الجنحة ويكون الحضور فيها وجوبيا للمتهم.
10- تقدم طلبا للنيابة بتسليمك الهاتف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

بسبب لعبة تشارلى ..العثور على جثة تلميذ مشنوقًا داخل منزله بشبرا الخيمة

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

لمدة 5 أيام .. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2022

انخفاض أسعار الذهب والدولار.. سيد علي يطالب المواطنين بعدم التخزين

ترشيحاتنا

بعد إنجاز المغرب.. ريهام بكير تكشف عن احتياجات منتخب مصر للعودة لمنصات التتويج|فيديو

كيف تستعيد هاتفك المسروق في 10 خطوات.. تفاصيل

أئمة الجزائر: مصر هبة النيل ورائدة في تجديد الخطاب الديني.. صور

ماكرون يكشف عن إرسال مساعدات عسكرية ضخمة لـ أوكرانيا

أحصل على فرصة للدراسة في الصين للعام 2023/2024.. تفاصيل

البنتاجون: لا مؤشرات على استعداد بيلاروس لمهاجمة أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عروسان من الهند يرتديان تيشيرت ميسي ومبابي في زفافهما

الكركم.. عشبة تعالج بعض المشكلات لدى الرجال

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

منشور كأس العالم لـ ميسي يتجاوز صورة البيضة الأعلى إعجابا على إنستجرام

فيديو

أمطار ورياح.. تعرف على تحذيرات الأرصاد من طقس الغد.. شاهد

كشف الحلقة المفقودة.. كواليس جديدة في واقعة تخلص فتاة من والدتها ببورسعيد

لقوها فوق سطح البيت .. كشف لغز رحيل رفيدة صاحبة الخمس سنوات

ماتت في لحظتها.. ماذا حدث لإحدى ضحايا البلوجر هدير عاطف؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ