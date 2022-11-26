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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حازم جلال يوضح طريقة التوبة من أي ذنب بصلاة الاستغفار .. فيديو

الشيخ حازم جلال
الشيخ حازم جلال

قال الشيخ حازم جلال من علماء  الأزهر الشريف  ، إن الله عز وجل يتوب على من أراد التوبة لله ، موضحا أن الله عز وجل غفار للذنوب وهناك صلاة خاصة بالاستغفار " .

وأضاف الدكتور حازم جلال ، خلال لقائه لـ برنامج " دنيا ودين " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن العبد إذا توضأ ليصلي ركعتين لله ، ويستغفر الله إلا وجد الله عز وجل غفور رحيم مهما فعل الإنسان .

وتابع " جلال " ، أن حب أهل البيت مترتب عليه حب رسول الله وحب الله عز وجل لأن حبهم متصل ببعضهم . 

وفي سياق أخر ، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه قد أمرنا رسول الله بحب آل بيته والتمسك بهم، ووصانا بهم - عليهم السلام أجمعين - في كثير من أحاديثه الشريفة.

حازم جلال برنامج دنيا ودين الازهر الشريف توك شو رسول الله

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