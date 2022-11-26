حازم جلال يوضح طريقة التوبة من أي ذنب بصلاة الاستغفار .. فيديو

قال الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف ، إن الله عز وجل يتوب على من أراد التوبة لله ، موضحا أن الله عز وجل غفار للذنوب وهناك صلاة خاصة بالاستغفار " .

وأضاف الدكتور حازم جلال ، خلال لقائه لـ برنامج " دنيا ودين " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن العبد إذا توضأ ليصلي ركعتين لله ، ويستغفر الله إلا وجد الله عز وجل غفور رحيم مهما فعل الإنسان .

وتابع " جلال " ، أن حب أهل البيت مترتب عليه حب رسول الله وحب الله عز وجل لأن حبهم متصل ببعضهم .

وفي سياق أخر ، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه قد أمرنا رسول الله بحب آل بيته والتمسك بهم، ووصانا بهم - عليهم السلام أجمعين - في كثير من أحاديثه الشريفة.