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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط تهريب 4 ملايين لتر مواد بترولية و95 طن سكر للسوق السوداء

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، لضبط الأسواق .

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن الإقتصادى والقضايا التموينية عن ضبط 27 قضية اسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت 3466 إسطوانة بوتاجاز ، حيث تقدر قيمة الغاز المدعم 467910 جنيه، وضبط 20 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 4348265 لتر.

كما أسفرت عن ضبط (13290) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (7249٫311) طن عينى ومستندى ، أبرزها ضبط (580) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (5575,429 طن - 311050 عبوة غذائية متنوعة – 3608 قطعة) وكذا ضبط (71) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (95٫637 طن "سكر" – 1065 عبوة "زيت طعام" - 3200 رغيف بلدى مدعم).

كما تم ضبط (6467) قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت 284,050 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 28,350 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 425 بطاقة تموينية ذكية – 100 رغيف بلدى مدعم) و ضبط (26) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (47,185 طن أرز أبيض"عينى") ، وكذا ضبط (18) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات (303,195 طن أرز أبيض"عينى") وضبط (283) قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب .. بمضبوطات بلغت ( 3885,855 طن أرز شعير"عينى").

وأسفرت عن ضبط (26) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (192,460 طن دقيق أبيض "عينى" – 22,337 طن "سكر حر – زيت طعام – كاتشب – كارى – عدس – مكرونة – مسلى – فول مجروش" – 9984 عبوة زيت طعام – 2988 لتر "زيت طعام – خل" ، 250 بطاقة تموينية ذكية).

وتم ضبط (98) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (97,900 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 108,863 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" ، -  345 عبوة "زيت تموينى") و ضبط (9) قضايا فى مجال بيع بأزيد مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (94 طن "أسمنت" – 11,500 طن حديد تسليح) و ضبط (3679) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (279,990 طن دقيق أبيض "عينى" – 270,234 طن سلع غذائية متنوعة – 283922 عبوة – 830 قطعة أقمشة – 48000 قطعة بيض مائدة).

وتم ضبط (226) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (62325 عبوة "سجائر").

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .

 

وزارة الداخلية السوق السوداء الحملات الأمنية سلع تموينية مواد بترولية بطاقه تموينيه

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