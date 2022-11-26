عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كشف بصري وقطرات علاجية لأهالي قرية سعود في الشرقية بـ قافلة طبية كبيرة

صدى البلد

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلي قافلة موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية سعود إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.


شارك في التنظيم واستقبال القافلة وتسهيل مهمة فريق العمل جمعية المنشية الجديدة لتنمية المجتمع بمركز الحسينية إحدى الجمعيات الفائزة في برنامج صناع الخير "تشبيك " لدعم الجمعيات القاعدية في المحافظات المختلفة وبخاصة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بادرة تفعيل للبرنامج على أرض الواقع.


وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن قافلة قرية سعود واحدة من قوافل مبادرة عنيك فى عنينا لمحاربة العمى التى يتم تنظيمها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق الكامل مع السيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وان القافلة واحدة من سلاسل القوافل التى يتم تنظيمها للأهالي في نطاق عمل  الجمعيات الفائزة في برنامج تشبيك تحفيزا لهذه الجمعيات.


وأشار عبدالجليل إلي أن القافلة نجحت في تقديم خدمات توقيع الكشف الطبى على عيون 740 من الأهالى وصرف القطرات العلاجية لعدد 202 منهم وتشخيص الإحتياج إلي نظارات طبية ل260 من الأهالي وتشخيص الإحتياج لعمليات جراحات عيون ل217 تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء العمليات فى القريب العاجل وإن القافلة إنطلقت فى تقديم خدماتها منذ ساعات الصباح الأولى وان خدمات القافلة من توقيع الكشف وتشخيص الاحتياج لنظارات وعمليات وتسليم النظارات واجراء العمليات لغير القادرين تتم بالمجان تماماً.


صناع الخير شاركت بفاعلية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى محافظة الشرقية من خلال تنظيم القوافل الطبية الموسعة وتقديم خدمات توقيع الكشف الطبى  على الالاف من المستحقين فى مجالات العيون وعدد من المجالات الطبية الاخرى وتوزيع النظارات الطبية واجراء العمليات الجراحية كذلك المشاركة فى سداد قيمة المخالفة عن المبانى للاسر المستحقة من خلال الشراكة مع مؤسسة حياة كريمة وتوزيع المساعدات الموسمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

145 جنيه أعلي معدلات زيادة للذهب في أسبوع

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

حبس طليق الفنانة منة عرفة شهرين بتهمة الإساءة لنقيب الممثلين

ترشيحاتنا

بلد كأس العالم.. 5 سيارات SUV في قطر تبدأ من 100 ألف ريال

لن نستسلم.. أول تعليق من رينارد بعد هزيمة السعودية أمام بولندا

سحب الكارنيهات | أول قرارات فرج عامر في سموحة بعد فوزه برئاسة النادي

مناشدة أهلية عاجلة بـ فتح تحقيق في انهيار أرضي بسبب عصابة آثار بالغربية

الأكبر في العالم | تطورات مشروع بنبان للطاقة الشمسية بـ أسوان

من حقه | أميرة عبد العظيم تكشف سبب توقف برنامجها على التليفزيون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفوائد الصحية لـ الفستق؟ هتاكله كل يوم

سوسن بدر: شادي عبد السلام اختار لي اسمي قبل تقديم دور نفرتيتي

سوسن بدر: لا أحب لقب نجمة.. ولا أصلح لشخصية نفرتيتي

عقب التنمر عليها..10 صور لـ أصالة قبل وبعد التجميل

فيديو

سوسن بدر: ربنا مدانيش أي موهبة غير التمثيل وهذا سبب رفض والدي لدخول الفن

خالد جلال يطلب يد سوسن بدر لتقديم عمل على خشبة المسرح القومي

سوسن بدر : ميدو عادل ابني البكري ووجودي وسط الشباب سبب استمراري

منة شلبي وأنغام الأبرز.. تسونامي الأزمات يضرب نجوم الفن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ