كشف بصري وقطرات علاجية لأهالي قرية سعود في الشرقية بـ قافلة طبية كبيرة

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلي قافلة موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية سعود إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.



شارك في التنظيم واستقبال القافلة وتسهيل مهمة فريق العمل جمعية المنشية الجديدة لتنمية المجتمع بمركز الحسينية إحدى الجمعيات الفائزة في برنامج صناع الخير "تشبيك " لدعم الجمعيات القاعدية في المحافظات المختلفة وبخاصة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بادرة تفعيل للبرنامج على أرض الواقع.



وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن قافلة قرية سعود واحدة من قوافل مبادرة عنيك فى عنينا لمحاربة العمى التى يتم تنظيمها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق الكامل مع السيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وان القافلة واحدة من سلاسل القوافل التى يتم تنظيمها للأهالي في نطاق عمل الجمعيات الفائزة في برنامج تشبيك تحفيزا لهذه الجمعيات.



وأشار عبدالجليل إلي أن القافلة نجحت في تقديم خدمات توقيع الكشف الطبى على عيون 740 من الأهالى وصرف القطرات العلاجية لعدد 202 منهم وتشخيص الإحتياج إلي نظارات طبية ل260 من الأهالي وتشخيص الإحتياج لعمليات جراحات عيون ل217 تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء العمليات فى القريب العاجل وإن القافلة إنطلقت فى تقديم خدماتها منذ ساعات الصباح الأولى وان خدمات القافلة من توقيع الكشف وتشخيص الاحتياج لنظارات وعمليات وتسليم النظارات واجراء العمليات لغير القادرين تتم بالمجان تماماً.



صناع الخير شاركت بفاعلية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى محافظة الشرقية من خلال تنظيم القوافل الطبية الموسعة وتقديم خدمات توقيع الكشف الطبى على الالاف من المستحقين فى مجالات العيون وعدد من المجالات الطبية الاخرى وتوزيع النظارات الطبية واجراء العمليات الجراحية كذلك المشاركة فى سداد قيمة المخالفة عن المبانى للاسر المستحقة من خلال الشراكة مع مؤسسة حياة كريمة وتوزيع المساعدات الموسمية.