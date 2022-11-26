علامات ضعف جهاز المناعة .. تعرف عليها

تساعد معرفة علامات ضعف جهاز المناعة والعمل على علاجها بسرعة فى تجنب الإصابة بعدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية والأمر لايقتصر فقط على أمراض الشتاء.

عرض موقع “insider” أهم علامات ضعف جهاز المناعة للتمكن من اكتشافها وعلاجها بسرعة.

البرد المستمر

من الطبيعي أن تعاني ولكن إذا وجدت أنك تصاب بنزلات البرد بشكل متكرر وفقد يكون ذلك علامة على أن جهازك المناعي يمكن أن يستخدم بعض الدعم.



عدوى متكررة

يميل الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والتهاب السحايا ، من بين أنواع العدوى الأخرى في كثير من الأحيان.



زيادة مستويات التوتر

وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية ، يمكن أن يكون للتوتر والشعور بالوحدة على المدى الطويل تأثير سلبي على جهاز المناعة لديك، وذلك لأن التوتر يقلل من مستويات الخلايا الليمفاوية ، مما يجعل من الصعب على جسمك محاربة العدوى .

توتر

التعب أو الإرهاق

بالتأكيد ، يشعر الجميع بالكسل قليلاً من وقت لآخر ، ولكن إذا وجدت أنك تكافح من أجل البقاء مستيقظًا ، فقد يتعرض نظام المناعة لديك للخطر.

مشاكل في الجهاز الهضمي

قد يكون الإسهال والغازات والانتفاخ والتشنج وحتى الإمساك علامة على أن جهاز المناعة لديك لا يعمل بشكل صحيح وعندما تنفد بكتيريا الأمعاء "الجيدة" فإن جهاز المناعة يتضرر.