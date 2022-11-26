الأكبر في العالم | تطورات مشروع بنبان للطاقة الشمسية بـ أسوان

يعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان أكبر وأهم المشروعات القومية التي شهدتها مصر فى مجال الطاقة النظيفة، كما يعد الأهم فى مجال المشروعات العالمية للطاقة المتجددة.

وحصل مشروع بنبان على العديد من الجوائز، ومنها إعلان مجموعة البنك الدولى عن حصوله على الجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك المتميزة على مستوى العالم عام 2019، وهى المرة الأولى التى تفوز بها مصر بهذه الجائزة.

تطورات متابعة مشروع بنبان بأسوان

وفي هذا الصدد، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض مشروعات الطاقة المتجددة، ومستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وخلال هذا الاجتماع، أشار الدكتور محمد شاكر المرقبي إلى أن مشروع مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية، يُعد من أهم المشروعات المنفذة فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث يعتبر أكبر محطة طاقة شمسية فى مكان واحد على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، كما يحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم، ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث تنتج 1465 ميجاوات.

وأكد المرقبي خلال اجتماع اليوم، أن دور القطاع الخاص المحوري للاستثمار فى هذا المجال، مضيفا أن حجم الاستثمارات فى مجمع "بنبان" يصل إلى 2 مليار دولار، وساهم فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، كما ساهم فى الحد من إنبعاثات الغازات الضارة بواقع 2 مليون طن سنويا.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور صلاح عرفة ، أستاذ الفيزياء وخبير الطاقة الشمسية، إن تطوير مشروع بنبان من الخطوات الجيدة التي تقوم بها الدولة، حيث أنه يفيد إلى الاتجاه للتحول الأخضر المتكامل والاقتصاد والطاقة الخضراء.

ربط 32 محطة بـ 1465 ميجا وات

وأضاف عرفة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تنفذ هذا المشروع من أجل تنفيذ خطتها للتحول للأخضر واستخدام الطاقة النظيفة والبعد عن استخدام الطاقة الأحفورية، مما يساعد على المحافظة على البيئة.

وأشار عرفة، إلى أنه يتمني تكرار هذا المشروع في جميع الأماكن الصحراوية والأماكن الجديدة التي توجد بالدولة.

ومن ناحية أخرى، كان قد كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه تم ربط 32 محطة شمسية من عاصمة العالم للطاقة الشمسية بـ بنبان بقدرة 1465 ميجا وات، وتم ربط جميع المحطات بالشبكة القومية للكهرباء وتشغيلها تجاريا منذ 2019.

وأوضح محمد شاكر بأن 32 محطة شمسية بنظام التملك والبناء والتشغيل boo بالتعاون مع المستثمرين الأجانب والمصريين بتكلفة بلغت 2 مليار دولار ، كما أن هذا المشروع استطاع أن يوفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب جميعهم من المصريين، ولا يوجد سوى عدد محدود من الأجانب المندوبين عن بعض الشركات المشاركة فى المشروع ، وتم بالتوازى الانتهاء من إنشاء وتشغيل 4 محطات محولات بقدرة 2500 ميجا وات خاصين بمشروع بنبان، وربطهم بالشبكة القومية للكهرباء.

يعرف بعاصمة العالم للطاقة الشمسية

وأشار وزير الكهرباء بأن مشروع بنبان يحظى بلقب عاصمة العالم للطاقة الشمسية لأنه يضم أكبر عدد من محطات الطاقة الشمسية والتي يبلغ عددهم 32 محطة بقدرة 50 ميجا وات لكل محطة ، علاوة أنه نجح فى تدريب وتشغيل وخلق فرص العمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين ، فيما أنه جارى عمل الدراسات اللازمة لعمل توسعات وإنشاء محطات جديدة بمنطقة بنبان بقدرات تصل ل600 ميجا وات لتصل إجمالى قدرات منطقة بنبان 2000 ميجا وات لتصبح بذلك اكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية وأكبر قدرات بالعالم.

وسبق، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وافتتح عددا من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، التي تأتي ضمن "أسبوع الصعيد"، الذي انطلق 22 ديسمبر الماضي من محافظة أسيوط، كما تفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما افتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

والجدير بالذكر، أن يعد مشروع بنبان مشروع الطاقة الشمسية بأسوان من أكبر وأحدث المشاريع العالمية في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية حيث أنه يعد أكبر مجمع الطاقة الشمسية العالمي ، ويعد واحداً من أكثر المناطق سطوعاً للشمس في العالم ويقام على مساحة قدرها ‏37 كم2 تشمل 8843 فدانًا حجم الألواح الشمسية المستخدمة فى المحطة الواحدة 200 ألف لوحة صمم لإنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية ، ويضم 40 محطة شمسية قدرة كل محطة 50 ميجا وات ، وكذا 4 محطات محولات لتفريغ الطاقة ، وقد شارك في المشروع 40 شركة متخصصة منها 10 شركات عالمية وعربية.

معلومات حول مجمع بنبان للطاقة الشمسية

كما وفّر المجمع العديد من فرص العمل، وخلال فترة التنفيذ وفر 11720 فرصة عمل مباشرة و23440 فرصة غير مباشرة، إضافة إلى 6000 فرصة عمل بعد التشغيل، وشاركت فيه نحو 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام ألواح الطاقة الشمسية.

وبلغت التكاليف الاستثمارية لمجمع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية نحو 3,4 مليار يورو، وهو ما يقدر بنحو 40 مليار جنيه، ويعتبر من المشروعات القائمة على نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويقام المجمع على مساحة قدرها ‏37 كم2 على 8843 فدانًا.

وفيما يلي نستعرض بعض المعلومات حول مجمع بنبان للطاقة الشمسية والتي جاءت كالتالي: