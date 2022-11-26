الأكبر في العالم | تطورات مشروع بنبان للطاقة الشمسية بـ أسوان

يعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان أكبر وأهم المشروعات القومية التي شهدتها مصر فى مجال الطاقة النظيفة، كما يعد الأهم فى مجال المشروعات العالمية للطاقة المتجددة.
وحصل مشروع بنبان على العديد من الجوائز، ومنها إعلان مجموعة البنك الدولى عن حصوله على الجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك المتميزة على مستوى العالم عام 2019، وهى المرة الأولى التى تفوز بها مصر بهذه الجائزة.
تطورات متابعة مشروع بنبان بأسوان
وفي هذا الصدد، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض مشروعات الطاقة المتجددة، ومستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وخلال هذا الاجتماع، أشار الدكتور محمد شاكر المرقبي إلى أن مشروع مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية، يُعد من أهم المشروعات المنفذة فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث يعتبر أكبر محطة طاقة شمسية فى مكان واحد على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، كما يحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم، ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث تنتج 1465 ميجاوات.
وأكد المرقبي خلال اجتماع اليوم، أن دور القطاع الخاص المحوري للاستثمار فى هذا المجال، مضيفا أن حجم الاستثمارات فى مجمع "بنبان" يصل إلى 2 مليار دولار، وساهم فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، كما ساهم فى الحد من إنبعاثات الغازات الضارة بواقع 2 مليون طن سنويا.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور صلاح عرفة ، أستاذ الفيزياء وخبير الطاقة الشمسية، إن تطوير مشروع بنبان من الخطوات الجيدة التي تقوم بها الدولة، حيث أنه يفيد إلى الاتجاه للتحول الأخضر المتكامل والاقتصاد والطاقة الخضراء.
ربط 32 محطة بـ 1465 ميجا وات
وأضاف عرفة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تنفذ هذا المشروع من أجل تنفيذ خطتها للتحول للأخضر واستخدام الطاقة النظيفة والبعد عن استخدام الطاقة الأحفورية، مما يساعد على المحافظة على البيئة.
وأشار عرفة، إلى أنه يتمني تكرار هذا المشروع في جميع الأماكن الصحراوية والأماكن الجديدة التي توجد بالدولة.
ومن ناحية أخرى، كان قد كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه تم ربط 32 محطة شمسية من عاصمة العالم للطاقة الشمسية بـ بنبان بقدرة 1465 ميجا وات، وتم ربط جميع المحطات بالشبكة القومية للكهرباء وتشغيلها تجاريا منذ 2019.
وأوضح محمد شاكر بأن 32 محطة شمسية بنظام التملك والبناء والتشغيل boo بالتعاون مع المستثمرين الأجانب والمصريين بتكلفة بلغت 2 مليار دولار ، كما أن هذا المشروع استطاع أن يوفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب جميعهم من المصريين، ولا يوجد سوى عدد محدود من الأجانب المندوبين عن بعض الشركات المشاركة فى المشروع ، وتم بالتوازى الانتهاء من إنشاء وتشغيل 4 محطات محولات بقدرة 2500 ميجا وات خاصين بمشروع بنبان، وربطهم بالشبكة القومية للكهرباء.
يعرف بعاصمة العالم للطاقة الشمسية
وأشار وزير الكهرباء بأن مشروع بنبان يحظى بلقب عاصمة العالم للطاقة الشمسية لأنه يضم أكبر عدد من محطات الطاقة الشمسية والتي يبلغ عددهم 32 محطة بقدرة 50 ميجا وات لكل محطة ، علاوة أنه نجح فى تدريب وتشغيل وخلق فرص العمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين ، فيما أنه جارى عمل الدراسات اللازمة لعمل توسعات وإنشاء محطات جديدة بمنطقة بنبان بقدرات تصل ل600 ميجا وات لتصل إجمالى قدرات منطقة بنبان 2000 ميجا وات لتصبح بذلك اكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية وأكبر قدرات بالعالم.
وسبق، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وافتتح عددا من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، التي تأتي ضمن "أسبوع الصعيد"، الذي انطلق 22 ديسمبر الماضي من محافظة أسيوط، كما تفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما افتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.
والجدير بالذكر، أن يعد مشروع بنبان مشروع الطاقة الشمسية بأسوان من أكبر وأحدث المشاريع العالمية في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية حيث أنه يعد أكبر مجمع الطاقة الشمسية العالمي ، ويعد واحداً من أكثر المناطق سطوعاً للشمس في العالم ويقام على مساحة قدرها 37 كم2 تشمل 8843 فدانًا حجم الألواح الشمسية المستخدمة فى المحطة الواحدة 200 ألف لوحة صمم لإنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية ، ويضم 40 محطة شمسية قدرة كل محطة 50 ميجا وات ، وكذا 4 محطات محولات لتفريغ الطاقة ، وقد شارك في المشروع 40 شركة متخصصة منها 10 شركات عالمية وعربية.
معلومات حول مجمع بنبان للطاقة الشمسية
كما وفّر المجمع العديد من فرص العمل، وخلال فترة التنفيذ وفر 11720 فرصة عمل مباشرة و23440 فرصة غير مباشرة، إضافة إلى 6000 فرصة عمل بعد التشغيل، وشاركت فيه نحو 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام ألواح الطاقة الشمسية.
وبلغت التكاليف الاستثمارية لمجمع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية نحو 3,4 مليار يورو، وهو ما يقدر بنحو 40 مليار جنيه، ويعتبر من المشروعات القائمة على نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويقام المجمع على مساحة قدرها 37 كم2 على 8843 فدانًا.
وفيما يلي نستعرض بعض المعلومات حول مجمع بنبان للطاقة الشمسية والتي جاءت كالتالي:
- مشروع بنبان للطاقة الشمسية من أهم وأكبر المشروعات الكهربائية التي تم تنفيذها في العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بقدرة 1465.
- تم إنشاءه بالشراكة مع القطاع الخاص وخبرات دولية، ليطلق عليه لقب عاصمة العالم للطاقة الشمسية.
- فاز مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية "بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى (2019 – 2020) فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية على المستوى العربي.
- سبق مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية الفوز بجائزتين عالميتين هما جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي لعام 2018 كأفضل مشروع بالعالم.
- يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الطاقة من خلال إدارة الاستثمار الأجنبي.
- ويعتبر أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط بقدرة 1456 ميجاوات.
- ساهم المشروع في توفير 11720 فرصة عمل مباشرة، و23440 غير مباشرة في فترة التنفيذ، و6000 بعد التشغيل.
- وتم تخصيص 10% من أرباح الشركات المشاركة للمسئولية المجتمعية.
- ساهم المشروع في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة وإصدار قوانين داعمة للاستثمار.
- كما كان للمشروع تأثير تنموي ومجتمعي في المنطقة من خلال تحويل المدرسة الثانوية للصناعة إلى مدرسة للطاقة الشمسية، بعد الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، لتنفيذ مقترح محافظ أسوان لتحويل المدرسة الثانوية الصناعية ببنبان إلى مدرسة للطاقة الشمسية، لتضم كافة حرف الطاقة الشمسية من بدايتها وحتى محطات توليد الكهرباء بجميع جوانبها.مشروع الطاقة الشمسية في بنبان هو مشروع قومي ويعتبر نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر من الشمس، ويدعم الشبكة القومية.
- وقع الاختيار على امتداد قرية بنبان بالطريق الصحراوي الغربي لمحافظة أسوان، بناءً على دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية التي أكدت أن موقع المشروع واحد من أكثر المناطق سطوعاً للشمس في العالم.
- بلغت تكلفة المشروع الاستثمارية نحو 3,4 مليار يورو، وهو ما يقدر بنحو 40 مليار جنيه مصري، ومقام على مساحة قدرها 37 كم2 على 8843 فدانًا.
- يضم المشروع 4 محطات رئيسية لنقل الكهرباء، كما يضم المشروع 40 محطة شمسية فرعية ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل تقريبًا 90٪ من الطاقة المنتجة من السد العالي، لدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.
- وتبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة، التي تتمكن من إنارة 70 ألف منزل.
- شارك فى المشروع 40 شركة متخصصة فى إنتاج الطاقة طبقاً للمواصفات العالمية، منها 10 شركات عالمية وعربية، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في قطاعي البناء والطاقة، بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى 200 شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم.
- تم البدء في تنفيذه عام 2015، وفقاً للقرار الجمهوري رقم 274 لسنة 2014، وهو يقوم على الشراكة مع نحو 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة وفقاً للمعايير الدولية من بينها «أكسيونا» الإسبانية و«ألكازار إنيرجي» الإماراتية و«إينيري» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«شينت» الصينية و«سكاتيك» النرويجية.
- حصل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان على عدد كبير من الإشادات الدولية أبرزها إشارة "بيرني ساندرز" عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن "مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، وهو ما يعد ثورة تكنولوجية يحتذى بها في تحقيق نمو اقتصادي يضمن للأجيال القادمة حقها.
- ذكرت وكالة الفضاء "ناسا"، أن مصر تحقق نقلة نوعية نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
- حصل على إشادة "فيليب لو هورو" الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بمشروع محطة بنبان مؤكداً أن المشروع "مذهل".
- تم إنشاء 4 محطات محولات لربط محطات التوليد بالشبكة الموحدة حيث يصل إجمالي أطوال كابلات ربط محطات التوليد بمحطات المحولات إلى 1000 كم.