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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حركة مفاجئة من مساعد فيريرا في الملعب بعد فوز الزمالك على المصري

صدى البلد

حرص البرتغالي روي أجواش مساعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على النزول لأرضية ملعب الجيش لبرج العرب لتهنئة اللاعبين بعد الفوز على المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والتأهل لنصف النهائي.

وفاز الزمالك على المصري بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وينتظر الزمالك الفائز من بيراميدز والبنك الأهلي لملاقاته في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وغاب البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن لقاء المصري في  كأس مصر  بسبب سفره إلى بلاده لحضور جنازة نجل زوجته الذي توفي في الأيام الماضية.

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