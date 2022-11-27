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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مكتبة تموين واحة سيوة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال افتتاح مكتب تموين واحة سيوة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة  مكتب تموين سيوة الجديد بحضور المحاسب حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح و محمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ وأهالي سيوة في إطار توفير مزيد من الخدمات لاهالي الواحة .

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وأوضح مدير عام مديرية التموين ان المكتب تم انشائه بتكلفة نحو مليون جنيه  على مساحة ٢٥٠ م٢،ويخدم عدد بطاقات تموينية  ٦٥٠٠ بطاقة  لنحو٢٠ الف مستفيد ويشرف على عدد ٥ مخابز، وعدد ٤ بقالين، وعدد مستودع بوتاجاز عدد ٤ مستودعات الدقيق  وعدد٣ محطات بنزين.

بينما وجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي سيوة على افتتاح مكتب التموين الجديد،موجها لمديرية التموين بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود  الرقابة على الاسواق ومراقبة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري الواحة مع توفير مزيد من السلع الغذائية.

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