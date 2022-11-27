مؤلف رحلة يوسف: الفيلم صورة حقيقية لما مر به السوريين

كشف غسان كنعان مؤلف فيلم رحلة يوسف طواليس تحضير للفيلم بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال في تصريحات لـ "صدى البلد": في البداية كنت احد صعوبة للانتقال من الكتابة الصحفية الي السيناريو ولكني كتبت مقترح 10 صفحات عن الفيلم، ونال إعجاب جود سعيد المخرج وبدأنا في اخراج النسخة المصورة.



وتابع:" قررت أن نركز في الفيلم على الجانب الانساني لابراز ماحدث للسوريين فالفيلم صورة حقيقة لما مروا به".

وكان قد أعرب وسام كنعان مؤلف فيلم رحلة يوسف الذي شارك في الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" عن سعادته الكبير بردود الفعل التي حصل عليها من الجمهور المصري.

وقال "وسام" في تصريحات لـ صدى البلد:" إختبار متباين ومختلف، وأنا أمر بمجموعة كبيرة من الأحاسيس في وقت صغير، وهذه تجربتي الفنية الأولى التي ترى النور، فما بالك لان يكون أول عمل لك في مهرجان القاهرة السينمائي وسط جمهور مصر الحريف والذواق، وتوقيت عرض الفيلم في ظل إفتتاح مونديال قطر 2022، لكن القاعة كانت مزدحمة بالناس.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة يوسف، في الوقت الذي خرج فيه الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء خوفًا من الحرب، إلا هو وعائلته خرجوا خوفًا على الحب! دون أن يعلموا ما تخبّئ لهم الأيام من بلادٍ جديدة وهوية تائهة.