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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من ميسي بعد الفوز علي المكسيك وسبب الهزيمة أمام السعودية

ميسي
ميسي

أكد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين على صعوبة المواجهة أمام المكسيك، مشيرا إلى أن الهزيمة أمام منتخب السعودية كلفتهم الكثير في كأس العالم 2022 .

وقال ميسي في تصريحاته بعد الفوز علي المكسيك : المباراة كانت صعبة للغاية لكننا لعبنا بشكل جيد وقوي خصوصا الشوط الأول أما الشوط الثاني عدنا إلي طبيعتنا .

وأكمل : المباراة الأولي كلفتنا الكثير بسبب عوامل التهيئة والمختلفة تماما عن المباراة أمام المكسيك كان يجب أن نفوز .

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وأوضح : حملنا الفوز علي عاتقنا ومن الصعب اللعب في هذه الظروف لكن الجميع قدم ما عليه سواء شارك أساسيا أو بديلا

وأختتم ليونيل ميسي تصريحاته قائلا : لا يمكننا الاستسلام الآن لدينا مباريات قادمة سنعتبرها نهائيات ويجب اللعب والفوز بها كلها لا مكان للأخطاء.

ليونيل ميسي يعادل رقم مارادونا وكريستيانو رونالدو

عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أرقام الأسطورة دييجو ماردوانا والبرتغالي رونالدو، في بطولة كأس العالم.

ووفقاً لشبكة “أوبتا” للإحصائيات أن ميسي بعد هدفه في المكسيك يصل إلى الهدف الثامن في المونديال، عادل أهداف الأسطورة دييجو مارادونا والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بـ 8 أهداف.

ونجح منتخب الأرجنتين في الفوز على نظيره المكسيك، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 64 عن طريق ليونيل ميسي، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اينزو فرنانديز في الدقيقة 87.

ليونيل ميسي ميسي كأس العالم 2022 الأرجنتين المكسيك

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