انطلاق أولى حفلات الموسم الفني الخامس لنادي سينما أوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني أولي حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية بالموسم الفني الخامس له، حيث يتم عرض أفلام "فليحيا أبو الفصاد، فنجان قهوة، راضية، وتناولت الأفلام عددا من الجوانب الإنسانية لحياة الأطفال في المجتمع المصري.

ثم أقيمت ندوة فنية أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر بحضور مخرجين الأفلام، والمخرجة يمني صالح، والمخرج حازم مصطفي.



حضر حفل اليوم عدد كبير من أطفال الثغر بصحبة ذويهم واستمتعوا بعروض الأفلام وعبروا عن سعادتهم خلال المناقشة التى دارت بينهم وبين صناع الأفلام.

يشار الى أن اليوم العالمي للطفل من الاحتفالات المتميزة التي يحتفل به العالم أجمع للتذكير بأهمية الطفل ودوره في الحياة، كونه الأمل الواعد، والمستقبل المشرق والركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وقد أقرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” اليونيسيف” الاحتفال بالطفل في جميع أنحاء العالم، وأعلنت أن شعار اليوم العالمي للطفل في عام 2021 هو "لكل طفل…كل الحق”.

ودعت كافة الدول حول العالم للاحتفال من خلال الأنشطة المختلفة تأكيدًا على دور الطفل في حقه لينعم بحياة أمنة وكريمة كما أنها دعت لحفظ حقوق الأطفال من الناحية الجسدية والبدنية والنفسية، وتسليط الضوء على الأطفال كونهم الأمل المشرق والغد الواعد.

يذكر الى انه تم ادراج نادى سينما اوبرا الاسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى ٢٠١٨..٢٠١٩ بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية. .وان الاقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.