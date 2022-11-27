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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالية اليوم العالمي للطفل بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الصورة الرئيسية للمؤتمر
الصورة الرئيسية للمؤتمر

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية وجمعية كاريتاس - مصر، احتفالية اليوم العالمي للطفل.

تتناول الاحتفالية هذا العام حق الطفل في الحياة في بيئة صحية آمنة والتعرف من خلال الورش المقدمة على موضوع تغير المناخ وأثاره على البيئة، وكيفية طرح أفكار مبتكرة لمواجهة التغيرات التي تحدث لكوكب الأرض تحت عنوان (المدينة السعيدة الخضراء. 

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ويشارك في الاحتفالية أطفال من المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية والخاصة بالإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال اللاجئين؛ وذلك لمحاولة دمجهم مع الأطفال المصريين وتدعيم تقبل الآخر ونبذ التنمر.

وتتضمن أيضًا العديد من ورش العمل التفاعلية مع الأطفال لرفع وعي الأطفال والنشء بأهمية الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة والعمل على تثقيفهم بطريقة مبتكرة وممتعة، وسوف تقام الورش التفاعلية بقاعة المعارض الغربية بمكتبة الإسكندرية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، بالإضافة إلى جولة داخلية بمكتبة الإسكندرية.

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية التنمية المستدامة الأمم المتحدة منظمة الامم المتحدة للطفولة

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