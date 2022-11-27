بقوة 1360حصانا.. ظهور مميز للسيارة الخارقة زينفو TSR-GT| صور

تصدرت شركة زينفو أوتوموتيف الدنماركية المصنعة للسيارات الرياضية عناوين الصحف قبل بضع سنوات سيارتها الخارقة الجديدة TSR-S ، التي تأتي بتصميم وتجهيزات خارقة.

زينفو TSR-GT

يتبنى TSR-GT الجديد جناحًا خلفيًا ثابتًا يعمل على تعزيز ثبات السيارة والمساعدة في الكبح أثناء السرعات العالية، وتعمل التغييرات في الجسم على جعل السيارة الخارقة مرنة قدر الإمكان لفتح سرعة قصوى أعلى مقارنة بالمشتقات السابقة القائمة على TS.

زينفو TSR-GT

بصرف النظر عن التحسينات الهوائية التي تشمل الجناح الخلفي الأطول وغطاء قرص العجلة الهوائية، تستخدم TSR-GT أيضًا محركًا أكثر قوة، وهو محرك V8 مزدوج الشاحن، بسعة 5.8 لتر وينتج قوة هائلة تبلغ 1360 حصانًا، متوافق مع وقود E85 ، يولد المحرك المسطح 183 حصانًا إضافيًا مقارنة بالقوة المتوفرة في TSR-S القياسي.

زينفو TSR-GT

يمكن للسيارة زينفو TSR-GT الوصول إلى سرعة قصوى محكومة إلكترونيًا تبلغ 263 ميلاً في الساعة (424 كم / ساعة)، وصل TSR-S الذي كان موجهًا نحو استخدام الحلبة، إلى الحد الأقصى عند 202 ميل في الساعة (325 كم / ساعة).

زينفو TSR-GT

سيتم إنتاج 3 نسخ فقط من السيارة الخارقة مصنوعة يدوياً فقط من السيارة زينفو TSR-GT وقد تم بيعها جميعًا بسعر يتم الكشف عنه.

من المقرر إطلاق طراز جديد كليًا في السوق في الربع الثالث من عام 2023، وتقول زينفو إنها ستستخدم محرك V12 مزود بشاحن توربيني كهربائي مزدوج لتوليد 1200 حصان، بالإضافة إلى محرك كهربائي لرفع الإنتاج المشترك إلى 1500 حصان أو ربما نفس القدر بقوة 1800 حصانا.