محمد صلاح: المبالغة في الفرحة وراء خسارة السعودية أمام بولندا

يرى محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن المنتخب السعودي بالغ في فرحته بعد الفوز على الأرجنتين، بكأس العالم 2022.



قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب السعودية فرح زيادة بعد الانتصار على الأرجنتين، وأمام بولندا تحس إنهم صدقوا إنهم ممكن يصعدوا كأول مجموعة".



وأضاف محمد صلاح: "الخبرات سبب تفوق منتخب بولندا على السعودية، الذي ظهر بشكل جيد جدا وأتمنى أن يصعد"



وواصل محمد صلاح: "تطور الدوري السعودي ساهم بشكل كبير في تطوير أداء لاعبي المنتخب السعودي".

رقم مميز لمنتخب السعودية

حقق منتخب السعودية رقما مميزا في بطولة كأس العالم 2022، أمام بولندا، اليوم؛ رغم الخسارة بهدفين مقابل لا شيء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

ووفقاً لشبكة “أوبتا” للإحصائيات؛ أنهى منتخب السعودية، الشوط الأول، باستحواذ يصل إلى 58.7%، أمام بولندا، وهي المرة الأولى التي تحدث للأخضر السعودي خلال مشاركته في المونديال.

وتقدم المنتخب البولندي بالهدف الأول في مرمى السعودية في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عن طريق اللاعب زيلينسكي.