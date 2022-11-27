روسيا لن تحقق تقدماً.. الدفاع البريطانية تكشف عن قتال عنيف في دونيستك

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إن روسيا وأوكرانيا تخوضان قتالا عنيفا في بافليفكا وفوليدار بدونيتسك.

وأوضحت الوزارة البريطانية، في تحديثها اليومي بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، أن روسيا وأوكرانيا تحتفظان بقوات كبيرة في دونيتسك ولا تغييرات على الأرض.

وأشارت الوزارة البريطانية إلى أن روسيا تعتبر القتال في بافليفكا مفتاحا للتقدم في كامل دونيتسك.

وأضافت أنه من غير المرجح قدرة روسيا على تحقيق اختراق في دونيتسك قريبا.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية، أمس السبت، إن روسيا ستزيل على الأرجح الرؤوس الحربية النووية من صواريخ كروز النووية القديمة وتطلق ذخائر غير مسلحة على أوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن صورا أظهرت حطام صاروخ كروز يُطلق من الجو أُطلق على أوكرانيا ويبدو أنه صمم في الثمانينيات كنظام توصيل نووي، مضيفة أن الصابورة ربما تم استبدالها بالرؤوس الحربية.

وأضافت أن مثل هذا النظام سيستمر في إحداث أضرار من خلال الطاقة الحركية للصاروخ والوقود غير المنفق.

ومع ذلك، أضافت الوزارة في تحديثها الاستخباري اليومي المنشور على تويتر، أنه من غير المرجح أن تحقق تأثيرات موثوقة ضد الأهداف المقصودة.

وقالت الوزارة "مهما كانت نية روسيا، فإن هذا الارتجال يسلط الضوء على مستوى استنفاذ مخزون روسيا من الصواريخ بعيدة المدى".

