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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول مرة منذ بداية الحرب.. بريطانيا ترسل طائرات هليكوبتر إلى أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا سترسل طائرات هليكوبتر إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ الحرب الروسية.‏

‏وأضافت الوزارة إن عشرة طواقم من أفراد الخدمة والمهندسين الأوكرانيين خضعوا لبرنامج تدريبي لمدة ستة أسابيع في المملكة المتحدة ، كجزء من "أول طائرة هليكوبتر تبرعت بها المملكة المتحدة لأوكرانيا"، ‏بالإضافة إلى ثلاث طائرات هليكوبتر بريطانية سابقة من طراز Sea King ، وصلت أولها بالفعل، كما ستوفر المملكة المتحدة أيضا 10000 قذيفة مدفعية إضافية.‏

‏وتابعت الوزراؤة: "دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع، هذه القذائف المدفعية الإضافية ستساعد أوكرانيا على تأمين الأراضي التي استعدتها من روسيا في الأسابيع الأخيرة".‏

‏واستغل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك زيارة في عطلة نهاية الأسبوع إلى العاصمة الأوكرانية لوضع حزمة جديدة من المساعدات الدفاعية بقيمة 50 مليون جنيه استرليني (59 مليون دولار) شملت 125 مدفعا ومعدات مضادة للطائرات لمواجهة الطائرات بدون طيار التي توفرها إيران.‏

‏كما تقوم بريطانيا بتوريد مجموعة أدوات الشتاء في الطقس البارد للقوات المسلحة الأوكرانية.‏

‏وتواجه القوات الأوكرانية انخفاضا في درجات الحرارة أثناء قتالها خلال فصل الشتاء لطرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المحتلة.‏

‏وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي زار فيه وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، النرويج لحضور اجتماع للمجموعة الشمالية من وزراء الدفاع على متن حاملة الطائرات البريطانية HMS Queen Elizabeth.‏

وتعتبر ‏مجموعة نورثرن التي تضم 12 فردا هي مبادرة بريطانية تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني في شمال أوروبا.‏

‏والأعضاء الآخرون هم إستونيا وألمانيا وأيسلندا وبولندا والدانمرك والسويد وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وهولندا وهولندا.‏

‏وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون حليفا قويا لأوكرانيا، حيث زار كييف ثلاث مرات ووجه المعدات العسكرية وموارد التمويل والتدريب إلى البلاد.‏

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