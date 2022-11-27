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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يعلن موعد بدء إنتاج مسيرة «قزل إلما» القتالية

الرئيس التركي
الرئيس التركي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده ستبدأ تصنيع المسيرات القتالية "بيرقدار قزل إلما" بحلول نهاية عام 2023.

وأفادت وكالة الأناضول نقلا عن أردوغان قوله: "سيبدأ الإنتاج التسلسلي للمسيرة القتالية الجديدة قزل إلما نهاية العام 2023".

وظهر نموذج المسيرات التركية "بيرقدار قزل إلما" القتالية لأول مرة في شهر أغسطس الماضي، ضمن معرض "تكنوفيست" التركي لتكنولوجيا الطيران والفضاء في مدينة صامسون.

وزودت مسيرات "بيرقدار قزل إلما" بمحرك نفاث، وستكون قادرة على الإقلاع من مدرجات السفن القصيرة.

وفي وقت سابق، كشف المدير التقني لشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية سلجوق بيرقدار، عن طائرة مسيرة جديدة محلية الصنع.

وفي يونيو الماضي، نشر بيرقدار عبر تغريدة على حسابه في “تويتر” الصور الأولى للمقاتلة التركية المسيرة الجديدة "بيرقدار قزل إلما" وكتب: "أول صورة لبيرقدار كيزيل إلما بعد طلائها، برفقة الجنرال إنجين صايجن والعم عمر والرئيس كوسه أوغلو".

وصرح المدير التقني لـ "بايكار" في يوليو من العام الماضي، بأن الشركة تهدف لتنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيرة خلال عام 2023 في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

وبدأت أول مرحلة في تطوير نموذج الطائرة المسيرة "Bayraktar TB2 (بيرقدار)" عام 2007، إذ أجرت أولى رحلاتها في يونيو 2009، قبل أن تبرم الشركة التركية للصناعات الدفاعية (بيكار) اتفاقاً لـ تطوير المرحلة الثانية والإنتاج في ديسمبر 2011.

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