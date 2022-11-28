3 بشارات لمن صلى على النبي في الليل.. ذكر عظيم لا تغفله

يبدأ مع انتصاف الليل؛ موعد الثلث الأخير من الليل، أو ما يعرف بـ جوف الليل، أو موعد النزول الإلهي، وهو وقت مبارك يغفل عنه الناس قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بنزول المولى تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا.

وقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي هريرة: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر.

الصلاة على النبي في الليل

جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت». قال: قلت: الربع، قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك»، قلت: النصف، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قال: قلت: فالثلثين، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: «إذا تُكْفَى همَّكَ، ويُغْفرُ لك ذنبك».

ومن فوائد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، حيث إن الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه الشريف هذا العمل العظيم ينفي عن المصلي عليه الشقاء، و ينفي عنه البعد عن الله عز وجل، ويثبت له النجاة من المهانة.

واستدل بما جاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلي الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين ثم رقى الثانية فقال آمين ثم رقى الثالثةفقال آمين ، فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات ، فقال صلى الله عليه وسلم : لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين ، ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ، ثم قال شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين ) الأدب المفرد للبخاري بسند صحيح.

وجاء في رواية أخرى بلفظ (رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك) سنن الترمذي، وعند الحاكم بلفظ (بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين) صحيح الترغيب.

وأوجه الاستفادة من هذه الروايات أن المسلم الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمع اسمه الشريف ينجو من الشقاء كما في الرواية الأولى، وينجو من الذلة والمهانة المعبر عنها بـ( رغم أنف عبد) كما في الرواية الثانية، كما ينجو من البعد عن الله عز وجل كما في الرواية الثالثة.

وشدد من نجا من كل ذلك وفاز بالثواب المتقدم في فوائد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد حاز الكمالات والقرب من الله تعالى.

ومن صيغ الصلاة على النبي في الليل:

1- الصلاة التفريجية: اللهم صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأُصُول، نُورِ الْجَمَالِ، وَسِرِّ الْقَبُول، أَصْلِ الْكَمَالِ، وَبَابِ الْوُصُول، صلاةً تَدُومُ وَلاتَزُول، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ أَكْرَمِ نَبِيٍّ، وَأَعْظَمِ رَسُول مَنْ جَاهُهُ مَقْبُول، وَمُحِبُّهُ مَوْصُول، الْمُكَرَّمُ بِالصِّدْقِ فِي الْخُرُوجِ وَالدُّخُول، صلاةً تَشْفِي مِنَ الأَسْقَامِ وَالنُّحُول وَالأَمْرَاضِ وَالذُّبُول، وَنَنْجُو بِهَا يَوْمَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مِنَ الذُّهُول، صلاةً تَشْمَلُ آلَ بَيْتِ الرَّسُول وَالأَزْوَاجَ وَالأَصْحَابَ، وَتَعُمُّ الْجَمِيعَ بِالْقَبُول، الشَّبَابَ فِيهِمْ وَالْكُهُول، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه أجمعين.

2- الصلاة الإبراهيمية: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.