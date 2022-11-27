أصالة تكلم نفسها في المرايا وطبيبها النفسي يكشف الكواليس.. تغطية خاصة

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري ، تغطية خاصة عن الفنانة أصالة نصري حيث نشر الطبيب النفسي للفنانة أصالة نصري - الدكتور مصطفى النحاس- مقطع فيديو قصير، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من حفل الفنانة أصالة، الأخير بموسم الرياض التي أحيته يوم الجمعة 25 نوفمبر الماضي.

وظهرت أصالة نصري، في الفيديو وهي ترحب بطبيبها النفسي، وتؤكد أنها تعافت من أزماتها النفسية، قائلة: «أنا بطلت أروح عنده.. بروح بس زيارة عشان أشوفه وأشوف ابنه».

وأضافت أصالة نصري، أن طبيبها النفسي ساعدها كثيرا بالفترة التي كانت تحتاجه فيها، وعلقت: «هو اللي أعطاني فكرة المراية.. ومن وقتها وأصالة بتحكي مع صولا في المراية».

وأطلقت أصالة نصري، 3 أغان جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان الرحلة ، والثانية بعنوان الله جاب، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان إزاي حبيبي.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو