عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشحات وديانج وسافيو.. بدلاء الأهلي أمام المقاولون العرب في الكأس

صدى البلد

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب التي تنطلق بعد قليل على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع:  ياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: شادي حسين وحسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء؛ علي لطفي ورامي ربيعة وحسين الشحات وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر، ومحمد شريف.

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر استاد الأهلي we السلام بطولة كأس مصر محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

المغرب يضرب بلجيكا بالهدف الأول في كأس العالم

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس يثير الجدل على فيس بوك

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

سر غضب نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط الفنانة منة شلبي.. فيديو

ترشيحاتنا

إحالة 5 متهمين في خلية مصر الجديدة إلى المفتي

إطلالة جريئة.. ابنة حسين فهمي تثير الجدل رفقة شادي شامل

كيف يؤثر حظر نفط روسيا على اقتصاد العالم؟

إيلون ماسك يحذر: سأصنع هاتفا بديلا في هذه الحالة

لو جاي من الخليج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ شيفروليه كابتيفا

عيد ميلادها الـ55.. 10 صور تكشف تغير ملامح شيرين سيف النصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها الـ55.. 10 صور تكشف تغير ملامح شيرين سيف النصر

داخل سيارتها.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

نفس الشكل والضحكة.. شبيه محمد صلاح يثير الجدل على السوشيال ميديا

نشرة المرأة والصحة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام.. سعر جاكت درة يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

أصالة تكلم نفسها في المرايا وطبيبها النفسي يكشف الكواليس.. تغطية خاصة

حب كبير.. جورج وسوف يوجه رسالة شكر لهؤلاء

شاهد... الداخلية: مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 1.5 مليار جنيه

6 قروش زيادة في الدولار خلال أسبوع.. والذهب يرتفع لـ1650 جنيها.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ