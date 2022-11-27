الشحات وديانج وسافيو.. بدلاء الأهلي أمام المقاولون العرب في الكأس

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب التي تنطلق بعد قليل على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: شادي حسين وحسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء؛ علي لطفي ورامي ربيعة وحسين الشحات وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر، ومحمد شريف.