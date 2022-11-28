نائب الاتصالات: التحول الرقمي يمكن المواطن من عمل كل شيء على الهاتف المحمول

أكد خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن منصة مصر الرقمية تقدم خدمات عدة للمواطنين في إطار التحول الرقمي الذي تعيشه البلاد.



وأضاف خالد العطار، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن من ضمن الخدمات التي تقدمها خدمة تسجيل السيارات، وتختصر خطوات كثيرة، متابعا أن الدولة عازمة على التحول الرقمي للتسهيل على المواطنين.



وتابع خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن هذه الخدمات تأتي لك على المنزل ومنها الرقم القومي وغيرها من الخدمات، لافتا إلى أن يمكن عمل كل شيء على الهاتف المحمول.

البيانات محاطة بالسرية الكاملة



وأكمل خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن كل البيانات الشخصية مؤمنة على منصة مصر الرقمية، موضحا أنه لا يوجد اي تعامل بشري، ولا نستخدم الأوراق، وهذه البيانات محاطة بالسرية الكاملة.