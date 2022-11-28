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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل شخصين في حادث طائرة هليكوبتر بمنطقة تفير الروسية

تحطم طائرة
تحطم طائرة

كشفت خدمات الطوارئ الروسية عن أن شخصين لقيا حتفهما الاحد، عندما هبطت مروحية من طراز روبنسون 66 بشدة في منطقة تفير الروسية.
 

ووقع الحادث مساء اليوم في حوالى الساعة 22:30 بتوقيت روسيا (19:30 بتوقيت جرينتش) بالقرب من قرية فيازوفيتس.


وقال متحدث باسم الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة سبوتنيك إن 'طائرة هليكوبتر تحطمت في أحد الحقول، مضيفًا أن شخصين لقيا حتفهما.
 

كما قال متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية لوكالة سبوتنيك إن 'شخصين لقيا حتفهما في حادث الطائرة الهليكوبتر'.
 

من ناحية أخرى، لم يحدد بيان رسمي من سلطات الطوارئ في منطقة تفير عدد الضحايا.

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