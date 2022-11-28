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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مشروع قانون المسؤولية الطبية في حاجة إلى المراجعة

نقابة الصيادلة تُطالب بتغيير القانون للسماح بإعطاء الحُقن للمرضى

حقنة
حقنة

أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، أن النقابة حذرت الصيادلة من اعطاء الحقن للمرضى بعد الحوادث الأخيرة، في اطار العمل على الحفاظ على هذه المهنة السامية التي تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين بدون مقابل. 

 

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 وتابع "عبدالناصر سنجاب"،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الصيدلية قريبة من المنازل وكانت تعطي خدمة الحقن للمرضى بدون مقابل، مشددًا على ضرورة حل هذه المشكلة، لأن المواطن غير قادر على عبء عدم إعطاء الحقن  في الصيادلة، والنقابة ستبحث عن بديل لإعطاء الحقن مع نقابة الأطباء.


وأشار الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، إلى أن هناك ضرورة لتغيير القانون للسماح للصيدلي بعد اجتياز دورات تدريبية بإعطاء الحقن للمرضى، للعمل على تغطية النقص المتواجد في هذه الخدمة.


قال الدكتور أيمن سالم ، عضو مجلس نقابة الاطباء، إن  النقابة لم تحصل حتى هذه اللحظة على النسخة الرسمية من مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى ان ما أطلع عليه  حتى الآن عبارة نسخة مسربة.


وتابع: "الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة"، ان هناك بعض الملاحظات على مشروع قانون المسؤولية الطبية، تتمثل في ان بعض المواد تخرج القانون عن هدفه، معقبًا: "النسخة الموجودة من القانون في الوقت الحالي في حاجة إلى الكثير من المراجعات، ولن يمر هذا القانون من البرلمان بدون موافقة نقابة الأطباء".

 

مشروع قانون المسؤولية الطبية في حاجة إلى المراجعة


ولفت إلى أن نقابة الأطباء تريد تغيير بعض الكلمات في مشروع القانون المسؤولية الطبية، معقبًا: "مشروع قانون المسؤولية الطبية في الوقت الحالي انجاز، ولكن يجب تعديل بعض الأشياء، لكي لا يخرج القانون عن هدفه". 


من جانبه قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو  لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية  هام للغاية، للحفاظ على الأطباء من التعرض لأي ضرر حال حدوث مضاعفات غير ناتجة عن خطأ طبي.
 

ولفت إلى ان البرلمان سيأخذ رأي نقابة الاطباء في المشروع، وفي نفس الوقت سيعرض على البرلمان لمناقشته، مشيرًا مشروع قانون المسؤولية الطبية سيكون متوازنًا ما بين مصلحة الطبيب والمريض.    

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