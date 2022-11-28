3 وصفات خارقة لنسف الكرش للأبد

يعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات التي يوصى بها على نطاق واسع لفقدان الوزن. لذا ، إذا كنت تحاول إنقاص الوزن

إليك بعض الوصفات الصحية لجعل الشاي الأخضر مشروبًا ممتعًا

1-شاي أخضر بالليمون

سيعزز الشاي الأخضر مع الليمون نكهة المشروب ويساعد في إنقاص الوزن.

إليك مكونات المشروب

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر عضوي

1/2 ليمون

نصف ملعقة صغيرة عسل

طريقة تحضير المشروب

اغلي كوبًا من الماء وأضف إليه أوراق الشاي الأخضر العضوي. اتركه لمدة 10 دقائق. صفي الشاي في كوب وأضيفي إليه بضع قطرات من عصير الليمون الطازج. أضف بضع قطرات من العسل إذا أردت. يتمتع!

2-شاي أخضر بالنعناع

مكونات:

1/2 كوب أوراق نعناع طازجة

1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر عضوي

نصف ملعقة صغيرة عسل عضوي

وصفة:

خذ كوبًا من الماء المغلي وأضف إليه أوراق الشاي الأخضرثم صفي أوراق الشاي وأضيفي أوراق النعناع المغسولة والمقطعة إلى الكوب.

اخلط جيدا و يمكنك أيضًا إضافة بعض العسل و يمكنك أيضًا تبريد المشروب في الثلاجة والاستمتاع به باردًا.

3-الشاي الأخضر والقرفة

القرفة مليئة بخصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بسرعة.

مكونات:

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر عضوي

رشة من مسحوق القرفة

ملعقة صغيرة عسل عضوي (اختياري)

وصفة:

نأخذ مقلاة ونغلي الماء فيها. بعد ذلك أضف أوراق الشاي الأخضر إلى الماء المغلي. بمجرد الغليان جيدًا ، قم بتصفية الشاي في كوب. بسرعة ، أضيفي رشة من القرفة إلى الشاي الساخن وقلبي جيداً.

تأكد من عدم إضافة الكثير من القرفة.