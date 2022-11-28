إيران مشكلة دولية وليست إسرائيلية.. وزير دفاع الاحتلال يهدد بالتحرك ضد طهران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الإثنن، ان إيران مشكلة دولية وإقليمية ومن الخطأ التصور أنها مشكلة إسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن تل أبيب ستحتفظ بحرية العمل والتحرك ضد إيران.

وأكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ، أن النظام الإيراني سيواصل وضع التحديات أمام العالم.

وفي وقوت سابق من هذا الشهر، أكد جانتس، على قدرة تل أبيب على استهداف منشآت إيران النووية، مشددا على أن إسرائيل يجب أن تستمر في تعزيز هذه القدرة.

وأشار جانتس، إلى أن كافة الخيارات لمنع إيران من حيازة سلاح نووي مطروحة على الطاولة.

وأضاف: "لقد حققنا الجاهزية ولدينا المزيد من القدرات التي نطورها ولدينا عمليات طويلة الأمد لا أريد أن أقدم إيضاحات أكثر عنها".

وشدد على قدرة جيش الاحتلال على إحداث أضرار جسيمة ببرنامج إيران النووي وتعطيله.