رئيس الأركان: إسرائيل متواجدة في نقطة حرجة تحتم عليها تسريع مواجهة إيران

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن إسرائيل متواجدة في نقطة حرجة تحتم عليها تسريع الخطط العملياتية والتعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة.

وأضاف كوخافي، خلال زيارته إلى البيت الأبيض للقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن إيران مستمرة في تطوير مشروعها النووي، ولا بد من مواجهتها.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بحث التهديدات التي تشكلها إيران إلى جانب الوضع الأمني ​​الهش في الضفة الغربية خلال اجتماعه في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حسب ما ذكرت إدارة بايدن أمس الإثنين.

وأشار بيان الولايات المتحدة حول الاجتماع إلى العديد من نقاط اهتمام إدارة بايدن المتعلقة بسياستها في الشرق الأوسط، ولم تشمل مواقف جديدة من الإدارة، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكان كوخافي في زيارة تستغرق خمسة أيام، واجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين من أجل مناقشة جهود التنسيق ضد إيران.

وقال بيان البيت الأبيض: “ناقش الاثنان أهمية اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، وكرر سوليفان أن حل الدولتين المتفاوض عليه لا يزال أفضل وسيلة لتحقيق سلام دائم”.