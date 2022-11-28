نويرة فى رحلة إلى زمن الفن الجميل بمسرح الجمهورية

تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية رحلة إلى زمن الفن الجميل تضم مجموعة من الألحان الغنائية الخالدة بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء الخميس الأول من ديسمبر على مسرح الجمهورية منها أبجد هوز - الدنيا ريشة في هوا - من خطوة لخطوة يا قلبي - هذه ليلتي - قلبي القاسي - إلا أنت وموسيقى في يوم وليلة لـ محمد عبد الوهاب ، زي الهوا - على رمش عيونها لـ بليغ حمدي ، يا بدع الورد لـ فريد الأطرش ، أما براوة لـ محمد الموجي ، ليا عشم لـ محمد فوزي ، شفت حبيبي لـ رياض السنباطي ، موسيقى ذكريات لـ محمد القصبجي ، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد .. أداء زينب بركات ، أحمد نافع ، داليا عبد الوهاب ، محمد حسن ، محمود عبد الحميد ، عبير أمين ، إبراهيم راشد ، نهاد فتحي بالإضافة إلى عارف الكمان نصر الدين .

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة ، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية .