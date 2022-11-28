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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

التنمية الزراعية المستدامة في مصر والتعاون العربي المشترك .. ندوة بجامعة أسيوط

فاعليات الندوة
فاعليات الندوة

شهدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنطلاق فعاليات الندوة العلمية تحت عنوان " التنمية الزراعية المستدامة في مصر والتعاون الزراعي العربي المشترك " والتى تظمها كلية الزراعة بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى وذلك بحضور الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة , الدكتورة سوزان عبد المجيد أستاذ الإقتصاد الزراعي ورئيس مجلس قسم الإقتصاد الزراعي , فضلاً عن ضيوف الجامعة الدكتور بركات الفرا سفير فلسطين الأسبق بمصر وأستاذ بمعهد التخطيط القومي , الدكتور خيري حامد العشماوي أستاذ الإقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي ومنسق الندوة  , وبمشاركة السادة وكلاء ورؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس , إلي جانب لفيف من طلاب وطالبات الجامعة . 
و في مستهل أعمال الندوة أكدت الدكتورة مها غانم علي حرص جامعة أسيوط بكافة قطاعتها وكلياتها المختلفة على توطيد أواصر التعاون التي تهدف إلى تكثيف الجهود وتنظيم العلم المشترك مع كافة الجهات التنفيذية والمؤسسات العلمية ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم بصمة واضحة فى مجال بناء الدولة المصرية وتحقيق نهضتها , فضلاً عن دعم جهود القيادة السياسية الصادقة والهادفة إلى تنمية الوطن وتقدمه وخلق واقع جديد يلائم صورة الجمهورية الجديدة وهو الهدف الذى أرساه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية . 
كما أكد الدكتور أحمد عبد المولي علي نجاح الدولة المصرية فى تحسين مؤشراتها الاقتصادية ومعدلات التنمية فى كافة المجالات والتى تأتى فى مقدمة تلك المجالات القطاع الزراعى فى مصر والذى يُعد أحد المحاور المستهدفة بالتطوير والتنمية والذى تصنعه الحكومة المصرية على رأس أولوياتها لما يمثله من محوراً إستراتيجياً على مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتى أو زيادة الدخل القومى أو تحسين جودة المنتجات والمحاصيل الزراعية وهو ما يجب أن يتحقق بمشاركة العلم وبعمل العلماء فى تقديم أبحاث ودراسات علمية متعددة المجالات تصب جميعها فى إطار تحقيق ركائز التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 فى خلق دولة قوية زراعياً . 

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و من جانبه أكد الدكتور عادل محمد محمود أن تحقيق التنمية المستدامة يكون من خلال حسن إستغلال الموارد المتاحة لتلبية إحتياجات الشعوب مع الإحتفاظ بحق الأجيال القادمة في هذه المواد , مشيراً إلي أن الأمن الغذائي يعد من القضايا التي تواجه العالم أجمع وخاصة الدول النامية حيث يعتبر تحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة وتعزيز الزراعة المستدامة من أولويات العمل العربي المشترك وأحد أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي . 
وفي السياق ذاته صرح الدكتور بركات الفرا أن جامعة أسيوط تعد منارة العلم بصعيد مصر معرباً عن فخره بتواجده في جامعة عريقة لما تمتلكه من غمكانيات علمية وبحثية وكوادر بشرية علي أعلي مستوي , لافتاً إلي نجاحها في الحفاظ علي موقعها بين أفضل الجامعات المصرية وهو ما يأتي إنعكاساً لثمرة جهود كافة المنتسبين إليها في مواكبة الحركة العلمية والبحثية العالمية لتحسين ترتيب الجامعة محلياً ودولياً . 
و حول تفاصيل الندوة كشف الدكتور خيري حامد العشماوي أنها تمتد علي مدار يومين خلال الفترة من 28 وحتي 29 من شهر نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة تتضمن مناقشة محاضرات علمية متميزة حول العمل العربي المشترك مع التركيز علي التكامل الزراعي العربي , قراءة في إستراتيجيات التنمية الزراعية المستدامة في مصر , التجارة العربية البينية في ظل الأزمات والمخاطر الحديثة , وثائق إقتصادية وبيئية لتدوير المخلفات الزراعية , الزراعة الذكية مناخياً , دور الطاقة الجديدة والمتجددة في تحقيق التنمية الزراعية .

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