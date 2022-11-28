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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متحدث الكرملين ينفي انسحاب القوات الروسية من زابوريجيا

القوات الروسية
القوات الروسية

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن ديمتدري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، نفى التقارير التي تتحدث عن انسحاب القوات الروسية من محطة زابوريجيا، مشيرًا إلى أنها معلومات خاطئة وتشويه للصورة الروسية.

وأضاف "مشيك"، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي حساني بشير، بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن محطة "زابوريجيا" أصبحت خاضعة لإدارة موسكو، مؤكدًا أنه لا يوجد حديث عن انسحاب القوت الروسية من المحطة.

وذكر "مراسل القاهرة الإخبارية"، أن خبراء اعتبروا أن استمرار تواجد القوات الروسية في محطة "زابوريجيا"، بمثابة وسيلة ضغط روسي على وكالة الطاقة الذرية والدول التي لها تأثير على النظام الأوكراني، مؤكدًا أن "الكرملين" يرحب بأي دولة ترغب في حل الأزمة "الروسية الأوكرانية"، فالقيادة الروسية لا تريد إطالة العملية العسكرية، نظرًا للخسائر الاقتصادية والبشرية.

ورحب المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، باستعداد "الفاتيكان" للتوسط بشأن النزاع في أوكرانيا، وأشار إلى أن هناك وسائل إعلام تواصل نشر الأكاذيب بأن "روسيا" تنوي الانسحاب من زابوريجيا.

الكرملين ديمتدري بيسكوف القوات الروسية حساني بشير القاهرة الإخبارية

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