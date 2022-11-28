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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم الدفعة الأولى من خريجى مدراس"من أجل مصر" للتعليم المجتمعى بقنا

مدارس التعليم المجتمعى
مدارس التعليم المجتمعى

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الدفعة الأولى من خريجي ١٥ مدرسة من مدارس "من أجل مصر" للتعليم المجتمعي التابعة لجمعية تنمية الطفولة بادارتي فرشوط و أبوتشت.

 

جاء ذلك بحضور يحي خلاوى، مدير إدارة التعليم المجتمعي بـ قنا ، و جنة دار السلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، و عبد المنعم قاصد، مدير إدارة فرشوط، و عفت وزيرى، مدير إدارة أبوتشت التعليمية، و أريج رفعت، مدير برامج التعليم بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، و محمد شوقى، مسئول التعليم، وأمنية ابراهيم، مسئول التعليم بستار كير لمساعدة الأطفال.

 

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تضمنت فعاليات الحفل، العديد من الفقرات الفنية والموسيقية المعدة من قبل طالبات المدارس المجتمعية.


قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن مدارس التعليم المجتمعى تهدف إلى مد الخدمة التعليمية للمناطق الأكثر احتياجًا وخاصة القرى والنجوع بفرشوط وأبوتشت بالتزامن مع تدشين وافتتاح العديد من إنجازات المشروع الرئاسي الأضخم"حياة كريمة" تحت رعاية رئيس الجمهورية، و دعم و إشراف محافظ قنا.

 

و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن الحفل شهد تخريج تلاميذ المدارس الذين حصلوا على مرحلة التعليم الإبتدائي و أصبحوا يمتلكون مجموعة خبرات تعليمية مؤهلة  للالتحاق بالتعليم الإعدادى الرسمى.

مدارس التعليم المجتمعى

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قنا مدارس التعليم المجتمعي من أجل مصر فرشوط أبوتشت تعليم قنا

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