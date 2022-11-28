مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بجبل الطويرات بقنا

لقى شاب مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار مع آخرين بصحراء قرية الطويرات التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، يفيد مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بصحراء قرية الطويرات.

تبين أن المجنى عليه مقيم بقرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا ، ولقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار مع آخرين بصحراء قرية الطويرات التابعة لمركز قنا.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.