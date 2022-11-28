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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الخيانة في دمها.. إحالة المتهم بقتل عشيقته في أكتوبر إلى الجنايات.. تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية المتهم بقتل عشيقته إلى الجنايات

وشهد  رائد شرطة ومعاون مباحث قسم ثان أكتوبر بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها بعد أن جمعت بينهما علاقة غير مشروعة داومت المجني عليها خلالها الالتقاء بالمتهم وبتاريخ الواقعة حضرت المجني عليها لمحل عمل المتهم فأخبرها بالتوجه لأحد المخازن التابعة له علي أن يلحق بها وأثناء مباشرة العلاقة أبصرها تحاول سرقة متعلقاته من داخل الجلباب فنشبت بينهما مشادة تعدي فيها بالضرب عليها فصفعته علي وجهه وبدأت في الصراخ فأثار ذلك غضبه وخشيته من افتضاح أمره قام بخنقها مستخدما حبل وألتقط لوحا خشبيا وسدد إليها عدة ضربات قاصداً قتلها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها ثم أحضر جوال بلاستيكي وضع به الجثمان وحمله علي دراجة نارية وتخلص من الجثمان حيث تم العثور عليه وجمع باقي متعلقات المجني عليها وتخلص منها في كيس بلاستيكي بجانب الجثمان

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وجاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليهاعمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ لأنهما كانا يمارسان علاقة آثمة صفعته على وجهه وتعالي صراخها  إثر نشوب مشادة بينهما فأثارت غضبه وخشي افتضاح أمره، فأمرته نفسه بقتلها؛ فعكف على خنقها، والتقط لوحاً خشبياً وعاجلها بعدة ضربات قاسيات سددها على رأسها كموضع قاتل قاصدا من ذلك قتلاها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى فاضت روحها إلى بارئها

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