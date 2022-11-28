منتهى الروعة.. شوبير يتغزل في مباريات كأس العالم اليوم

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، بمباريات كأس العالم قطر ٢٠٢٢ اليوم .

وكتب شوبير ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: " مباريات المونديال النهاردة في منتهى الروعة".

وفاز منتخب غانا على نظيره منتخب كوريا الجنوبية لتصبح النتيجة، 3-2-، بالمباراة التي جمعت بينهما ، في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم.

وكان جاء هدف التقدم لمنتخب غانا في الدقيقة 24 عن طريق المدافع الغاني محمد ساليسو، بينما سجل محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 34.

ونجح محمد قدوس في تسجل الهدف الثالث لمنخب غانا والثاني له في المباراة عند الدقيقة 69.

وسجل تشو كيو سيونج هدف كوريا الجنوبية الأول في الدقيقة 58، قبل أن يأتي مجددا ويسجل الهدف الثاني والتعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 61.

وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلىتقدم غانا 3-2.

وبعد إخفاقهما في تحقيق الفوز في مباراتهما الأولى بالمونديال، يسعى منتخبا غانا وكوريا الجنوبية للتمسك بآمالهما في الصعود للأدوار الإقصائية، خلال مباراتهما اليوم.

وجاء تشكيل غانا كالتالي:

حراسة المرمى : لورانس آتي

خط الدفاع: طارق لامبتي - محمد ساليسو - دانيال أمارتي

خط الوسط : جيديون مينساه - توماس بارتي - محمد قدوس - ساليس عبد الصمد

خط الهجوم: جوردان ايو - أندريه ايو - إيناكي ويليامز.

وجاء تشكيل كوريا كالتالي:

حراسة المرمى: جيو كيم سون

خط الدفاع : سو جين كيم - جا مين كيم - هوان كيم - وون كيم يونج

خط الوسط: يونج وو يونج - هوانج إنبيوم - جون كو تشوان - وونج جيونج

خط الهجوم : تشونج سو - سون.