شوبير يحذر من تراجع أداء الأهلي وكولر أمام المقاولون العرب أمس

أكد الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن مباراة الأهلي والمقاولون العرب أمس في كأس مصر كانت صعبة وغير متوقعة.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت اف ام أن الأهلي خلال الشوط الأول أضاع ٤ أهداف مؤكدة بالاضافة لإضاعة المقاولون لهدف مؤكد أيضا في بداية المباراة.

وتابع أن أداء الأهلي أمس كان الأضعف منذ تولي مارسيل كولر المدير الفني للفريق القيادة قائلا “ معجبتنيش إدارة كولر للمباراة ” مشددا أن الأهلي “ صعب المباراة علي نفسه ”

وتابع أنه من الطبيعي أن يحدث تذبذب في الأداء عقب التوقف لفترة طويلة ولكن يجب علي اللاعبين استعادة “ حساسية ” المباريات سريعا.

وتابع أن المقاولون فريق جيد وقدم مباراة جيدة للغاية.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي كأس مصر عقب الفوز أمام المقاولون العرب بركلات الترجيح علي استاد السلام.