عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يحذر من تراجع أداء الأهلي وكولر أمام المقاولون العرب أمس

صدى البلد

أكد الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن مباراة الأهلي والمقاولون العرب أمس في كأس مصر كانت صعبة وغير متوقعة.

 

وأضاف شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت اف ام أن الأهلي خلال الشوط الأول أضاع ٤ أهداف مؤكدة بالاضافة لإضاعة المقاولون لهدف مؤكد أيضا في بداية المباراة. 

 

وتابع أن أداء الأهلي أمس كان الأضعف منذ تولي مارسيل كولر المدير الفني للفريق القيادة قائلا “ معجبتنيش إدارة كولر للمباراة ” مشددا أن الأهلي “ صعب المباراة علي نفسه ” 

 

وتابع أنه من الطبيعي أن يحدث تذبذب في الأداء عقب التوقف لفترة طويلة ولكن يجب علي اللاعبين استعادة “ حساسية ” المباريات سريعا. 

وتابع أن المقاولون فريق جيد وقدم مباراة جيدة للغاية. 

وكان الأهلي  قد تأهل لنصف نهائي كأس مصر عقب الفوز أمام المقاولون العرب بركلات الترجيح علي استاد السلام. 

الأهلى المقاولون العرب كأس مصر شوبير احمد شوبير نجم الأهلي الإعلامي أحمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تحذير عاجل بشأن شراء الذهب بعد تخطيه 1700 جنيه.. لماذا؟

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

ارتفاع 10 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-11-2022

موضوعات متعلقة

تحول لأعلاف وسماد.. تدوير قش الأرز ثروة قومية لمزارعي كفر الشيخ| شاهد

ترشيحاتنا

بينها منتخب عربي .. 6 منتخبات بكأس العالم لم تستقبل أهدافا

استهجان وحركات مبتذلة.. شاهد|مراسلة تروي تفاصيل اعتداء الإسرائيليين عليها

وزير المالية: مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية في الصناعات الاستراتيجية

خلص عليه وبلغ.. ضبط مُزارع قتل شقيقه عمدًا في سوهاج بسبب المخدرات

رفضت التعاون مع بعثة تقصي الحقائق.. إيران تتحدى الدول الغربية

الأرصاد : انتظروا أمطارًا ليلا على القاهرة الكبرى وعدة مناطق | طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض التسمم الدموي القاتل وطرق الوقاية منه

بعد تصدرها التريند بسبب تشوه وجهها.. شاهد صور صدمت الجمهور لوفاء سالم

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

أختان تذاكران في حمام عام بسبب عمل الأم.. صورة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أجور خيالة.. كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 ؟

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ