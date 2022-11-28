من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي..حسين فهمي يشارك متابعية صورا جديدة

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وكتب حسين فهمى " فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44"

ويذكر أنه أكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن عدد الأفلام المشاركة في الدورة الـ44 تعدت الـ 100 فيلم من أكثر من 50 دولة، مشيرا إلى أنه كانت هناك مشاركة مميزة من الأعمال الفنية.

وقال حسين فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي إم سي” على هامش ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، إنه تم منح جوائز للأفلام القصيرة، للشباب، ومساعدتهم على استكمالها.

وتابع حسين فهمي، أن التحديات التي واجهت المهرجان كانت كبيرة، ولكنهم استطاعوا تجاوزها، حتى يصلوا إلى النجاح الذي تحقق.

وأشار حسين فهمي إلى أن الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي، كان لها توقعات كبيرة، وعملوا على تحقيقها، وهو ما ظهر في سعادة الجميع بنجاح المهرجان.