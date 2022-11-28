أحمد موسى: نعاني من مشكلة أي حد يتعب ياخذ مضاد حيوي.. فيديو

بعد تحذير الصحة

أشاد الإعلامي أحمد موسى، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، لحوكمة استخدام المضادات الحيوية بشكل آمن وفعال.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "إحنا عندنا مشكلة أي حد يتعب خد مضاد حيوي، أسهل شيء أنا عايز مضاد حيوي".

وأضاف أحمد موسى: "وزير الصحة أطلق اليوم تحذيرا خطيرا بشأن الإفراط في تناول المضادات الحيوية".

وشدد على أنه لابد أن يكون هناك توعية عن خطورة استخدام المضادات الحيوية"، مضيفا: "لازم تأخذ المضاد الحيوي من خلال إجراءات وقائية وصحية أو من خلال الطبيب".