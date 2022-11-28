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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القمح الروسي من أكثر الأقماح تداولا| نقيب الزراعيين: البورصة السلعية تساهم في معرفة كميات المورد.. والفلاحين: تضع مصر على الخريطة العالمية

البورصة السلعية
البورصة السلعية

رئيس البورصة للسلع: القمح الروسي من أكثر الأقماح تداولا وطلبا في البورصة السلعية

نقيب الزراعيين:
البورصة السلعية ستُساهم في معرفة كميات السلعة الموردة عبر أرقام حقيقية يومية

الفلاحين :
البورصة السلعية تضع مصر علي الخريطة العالمية لتداول السلع وتساهم في توفير السلع للمستهلكين

بدأت البورصة المصرية للسلع العمل اليوم، وافتتحت التداول بطرح كمية كبيرة من القمح لبيعها إلى المطاحن.

وتهدف البورصة السلعية لطرح السلع بسعر عادل، وتوفير الحماية لصغار المزارعين، وإنهاء الاحتكار وتحقيق استقرار في الأسعار.

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي السابق،  أن البورصة السلعية تعني وضع سعر كحد أدنى للسلعة ، ومن المفترض أن تزيد السلعة عن الحد الأدنى لتسويقها ، فمثلا :" الذرة الصفراء تم وضع سعر 6500 جنيه لها بحيث لاتقل عن هذا السعر ، ولكن يمكن أن تزيد عنه وبالتالى يدر ربح جيد للفلاح". 

وأوضح " خليفة" خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، أن البورصة السلعية تصب في النهاية فى مصلحة الفلاحين لأنها تحدد ثمن السلعة وتقضي على الحلقات الوسيطة بالتالي يذهب الربح كله للفلاح ، منوهًا إلى أن من أهم مميزات البورصة السلعية أنها ستعمل على ضبط الأسعار .

وتابع: "أما الحديث حول انخفاض الأسعار بسبب البورصة السلعية فهو غير صحيح لإن الأسعار تنخفض عند انخفاض أسعار جميع مدخلات ومستلزمات الإنتاج. 

ونوه "نقيب الزراعيين " إلي أن البورصة السلعية ستُساهم في معرفة كميات السلعة الموردة عبر أرقام حقيقية يومية ، كما أنها تمنع لقات تداول السلعة وتخزينها.

فيما رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين بعزم الحكومه إطلاق البورصة السلعية ، لافتا إلي أن البورصة السلعية هي أول خطوات القضاء على الحلقات الوسيطة ما يؤدي إلي خفض أسعار السلع للمستهلكين.

وأضاف أبوصدام أن البورصة السلعية سوف تساهم في عرض منتج بموصفات قياسية حيث يجمع الإنتاج ويطرح للعامة بعد تصنيفه إلي عدة درجات ليباع كل درجة بالسعر المناسب طبقا للغرض والطلب ما يقضي علي استغلال واحتكار التجار للسلع.

وأشار  عبدالرحمن إلي أن البورصة السلعية تخلق سوقا ينظم تداول السلع القابلة للتخزين عبر سوق إلكتروني معلن يساهم في الإعلان عن الأسعار بشفافية ، ويعتبر وسيلة جديدة لتسويق المنتجات الزراعية بسرعة فائقة، ويخلق منافسة شريفة لبيع المنتجات الزراعية محليا ودوليا  ما يمنع الاحتكار ويخفض تكلفة بيع السلع لصالح المنتج والمستهلك قاضيا علي السلاسل الوسيطة من السماسرة بنزاهة تحد من العشوائية في البيع بالمزادات بالأسواق، وبطريقه آمنة فيها ثقة للمتعاملين.

وأكد  عبدالرحمن أن إطلاق البورصة السلعية بالتوازي مع الوسائل الأخري لتسويق المحاصيل يحل معظم المشاكل المرتبطة ببيع المحاصيل ، وتضع مصر علي الخريطة العالمية لتداول السلع وتساهم في توفير السلع للمستهلكين طوال الوقت ما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي.

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة المصرية للسلع ، أن البورصة السلعية هي نقلة نوعية في منظومة التجارة الإلكترونية".

وأضاف خلال تصريحات له : “هيئة السلع التموينية ستطرح كميات للبيع من القمح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة، لافتا إلي أن ردود الفعل إيجابية من التجار وأثنوا على أول عملية تداول في البورصة السلعية.

وأشار: "هيئة السلع التموينية لم تغالي في الأسعار لأنها حريصة علي أن يكون ثمن السلعة عادل، منوها إلى أن التجار لديهم ثقة كبيرة في هيئة السلع التموينية والبورصة المصرية للسلع".

ولفت إلى أن القمح الروسي من أكثر الأقماح تداولا وطلبا في البورصة السلعية، مؤكدا البورصة المصرية للسلع ستسهم بشكل كبير في تقليص عدد الوسطاء وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي علي الأسعار في الأسواق.

البورصة السلعية مصر توفير السلع الامن الغذائي الفلاحين الزراعيين

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