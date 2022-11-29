زيادة 40 جنيها فى 3 أيام..سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 29-11-2022

استقر سعر الذهب فى السوق المحلي بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد صعود متواصل منذ بداية الأسبوع مسجلا 40 جنيها فى الجرام الواحد .

ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.

أسعار الذهب فى مصر

عيار 24 الاغلى سعرا

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1691جنيها مقارنة 1669 جنيها سعر بداية تعاملات أمس الأثنين بزيادة 22 جنيها .

سعر الذهب فى مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1550 جنيها مقارنة 1530 جنيها سعر تعاملات أمس الأثنين بزيادة 20 جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1480 جنيها مقارنة ب 1460 جنيها سعر بداية تعاملات أمس الأثنين بزيادة 20 جنيها .

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1269جنيها مقابل ب 1251 جنيها سعر تعاملات الأحد بزيادة 21 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو987 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرا مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 846 جنيها.

الذهب فى مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلا 11.840 جنيها

سعر كيلو الذهب فى مصر

بلغ سعر كيلو الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1.6مليون جنيه

سعر الذهب عالميا

وسجل الذهب عالميا نحو 1741دولار للأوقية عند سعر إغلاق البورصة العالمية .

عوامل مؤثرة فى سعر الذهب

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.