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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة رائعة للشعر تجعله كالحرير وتخلص من الشيب

وصفة رائعة للشعر
وصفة رائعة للشعر تجعله كالحرير وتساعد على التخلص من الشيب

يقدم خبير التجميل محمد كرم وصفة الشعر الرائعة التي تجعله كالحرير وتساعد على التخلص من الشيب. 

طريقة وصفة الشعر 


نغلي مقدار ملعقة من مبشور الزنجبيل الأخضر مع بضع حبات من القرنفل (3 أو 4 حبات) مع عدد مثله من أوراق الغار ونضيف لهم قشور 3 أو 4 بصلات مع ملعقة من حبة البركة (الحبة السوداء) ومن ثم ملعقة صغيرة من الشاي الناشف مع كأس ونصف من الماء ونسخن الخليط على نار هادئة مع الحرص على تغطية الإناء ونتركه يغلي حتى يتبقى نصف المقدار ثم نبرده ونصفيه.

نأخذ كمية من السائل وندهن به فروة الرأس وكامل الشعر ونتركه ليجف ولا نغسله ونكرر العملية نفسها على ثلاثة أيام ويمكن بعد استعماله بساعتين في اليوم الثالث أن نغسل الشعر ... والنتيجة مذهلة.

حبة البركة فروة الرأس القرنفل الزنجبيل تجميل وصفة رائعة للشعر ​​​​​​​health

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