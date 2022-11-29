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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء الجولة الثانية لبرنامج ازدهار لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات الكيماوية

صدى البلد

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم ، عن الترتيب لمجموعة من اللقاءات خلال ديسمبر المقبل ، في إطار الجولة الثانية من برنامج ازدهار لتسريع نمو الشركات الصغيرة و المتوسطة في الصناعات الكيماوية، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي و التنمية الالمانية.

وقال خالد أبو المكارم ، إنه سيتم عقد مجموعة من اللقاءات مع الشركات في منطقة مرغم بالإسكندرية والسادات فضلا عن الشركات من أعضاء جمعية رجال أعمال اسكندرية للتأكد من توافق الشركات التي تقدمت وسجلت نفسها في البرنامج مع متطلباته ضمانا للاستفادة الكاملة منه.

وأوضح أن البرنامج يهدف الي مساعدة الشركات في القطاع علي تحقيق نسب نمو كبير من خلال مساعدتهم في بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعه متخصصه من الاستشاريين المتخصصين في القطاع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم في مجالات التسويق و تطوير الأعمال، ادارة الابتكار ونقل التكنولوجيا و تحسين عمليات التشغيل، استهداف اسواق جديده بغرض التصدير، وادارة الأصول والاموال، هذا بالإضافة للبرامج التدريبية للموارد البشرية لدي الشركات المشاركة في البرنامج.

وأشار إلى أنه بلغ عدد الشركات التي تقدمت للجولة الثانية من برنامج ازدهار نحو ٦٥ شركة موضحا أنه سيتم اختيار ٣٥شركة بعد تقييمها لضمان توافقها مع متطلبات البرنامج حيث يتم في الفترة من الاول إلي الثالث من ديسمبر لقاء عدد من الشركات في السادات و من ٤الي ٦ ديسمبر في الإسكندرية ومن ٢٤ إلي ٢٦ ديسمبر في مرغم.

من جهه أخرى، يختتم اليوم المجلس ورشه العمل التي نظمها المجلس أمس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى حول" الحلول الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات الكيماوية ".

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس انه تم اختيار ٢٥ شركة وقد سجلت في البرنامج موضحا أنه سيتم مراجعه هذة الشركات للوقوف علي مدي توافقها مع المتطلبات الخاصة للبرنامج.

وأضاف أن الورشة تناولت الحلول الرقمية اللازمة لرقمنه العمليات الرئيسية داخل الشركة وكذا تناول الجوانب المالية وامن المعلومات المرتبطة باستمرار عملية الرقمنة وكذا تفاصيل برنامج giz لتطوير الموردين في التحول الرقمي الذي سيتم تقديمه للموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة  .

وقال إنه بالتوازي مع ورشة الحلول الرقمية تم تنظيم لقاءات ثنائيه أمس عبر تطبيق (Zoom) بين الشركات المصريه المصدره لكل من حفاظات الاطفال و الكبار مع بعض المستوردين من دوله غانا بهدف تصدير المنتجات المصريه الي غانا وايجاد وكلاء لهم بالسوق الغاني.

وقال إنه من المقرر عقد اجتماع في اسكندرية في ١٤ ديسمبر للتعريف بخطه المجلس وكيفية استهداف الأسواق التصديرية والوصول للعملاء والتعريف بكافة الجهات الخدمية التي تقدم خدماتها لأعضاء المجلس مثل تطوير أعمال الشركات ، تأمين صادرات ، شحن بتكاليف مخفضة. 

التعاون الاقتصادى الصناعات الكيماوية وزارة التعاون الاقتصادي المجلس التصديرى الشركات الصغيرة

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