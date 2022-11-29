وزير التعليم العالي:المدينة الطبية بجامعة عين شمس ستكون متكاملة وتضم كل التخصصات

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، المدينة الطبية بجامعة عين شمس.

وقال الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان المدينة الطبية بجامعة عين شمس نقلة حضارية للمنطقة .

أشاد وزير التعليم العالي بمستوى التجهيزات الفنية والمعملية للمدينة الطبية بجامعة عين شمس مؤكدًا أن المدينة الطبية للجامعة ستمثل إضافة متميزة للمجمع الطبي بجامعة عين شمس ، لافتًا إلى أن المدينة تستهدف استيعاب عدد كبير من المرضى المُترددين على المجمع الطبي، وتقديمها خدمة طبية متميزة .

أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالتواجد فى مستشفيات عين شمس لمتابعة أعمال انشاءات المدينة الطبية لجامعة عين شمس ، لافتا إلى أن مشروع المدينة الطبية بدأ منذ عام 2015 ووقتها كنت عميد لكلية الهندسة.

وأضاف وزير التعليم العالي ، خلال زيارته لجامعة عين شمس ، لبدء جولة تفقدية للمدينة الطبية بجامعة عين شمس، أن الجامعات يقع على عاتقها دور مهم فى التعليم والبحث العلمى والتدريب الطبى وتقديم الخدمة الطبية .

وأشار إلى أن المدينة الطبية بجامعة عين شمس ستكون أول مدينة طبية متكاملة تشهد تطوير لجميع التخصصات الطبية وستقدم خدمة تعليمية وتدريبية بما ينعكس على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى

ولفت إلى أن هناك أكثر من مليون ونصف مواطن يستفيد من الخدمات الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس ، مشيرا إلى الدعم الكامل من الدولة لمثل هذه المشروعات فى ضوء سعى الدولة باستمرار لتقديم الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصرى .

و يجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولة تفقدية لجميع مباني المدينة الجامعية للتأكد من جاهزيتها، وأعمال التطوير للمستشفيات القائمة لتقدم خدماتها لملايين المرضى سنويا .

ويعد مشروع المدينة الطبية بجامعة عين شمس يؤكد اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن المصرى والذي يعد الهدف الرئيسي للقيادة السياسية، حيث تسعى مؤسسات الحكومة المصرية إلى عمل العديد من المشروعات الصحية من افتتاح مستشفيات جديدة وتحسين منظومة التأمين الصحى.

تسعى جامعة عين شمس، خلال هذه الفترة، لتكون مدينة متكاملة مستقلة بذاتها، بما يمكنها من تقديم الخدمات الطبية للمرضى على أعلى مستوى، ومخطط للمدينة الطبية أن تتضمن أيضا مستشفى لجراحة الأطفال على أعلى مستوى لتضم كافة التخصصات لجراحات الأطفال من عظام ومخ وأعصاب وتشوهات الجهاز التناسلي .

وتطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس ، جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.

وزير التعليم العالي

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