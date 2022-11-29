عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي:المدينة الطبية بجامعة عين شمس ستكون متكاملة وتضم كل التخصصات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، المدينة الطبية بجامعة عين شمس.

وقال الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان المدينة الطبية بجامعة عين شمس نقلة حضارية للمنطقة .

txt

وزير التعليم العالي: المدينة الطبية بجامعة عين شمس نقلة حضارية للمنطقة

txt

شغلانة مرهقة.. عمرو يوسف: أتمني ولادي ميدخلوش عالم الفن

txt

شاهد.. إقبال طلاب جامعة عين شمس على ندوة الفنان عمرو يوسف الحوارية

txt

جامعة عين شمس: انشاء أول مركز متخصص في التحول الأخضر

txt

حوار مصري ألماني بجامعة عين شمس حول تحديات وإجراءات مواجهة تغير المناخ

أشاد وزير التعليم العالي  بمستوى التجهيزات الفنية والمعملية للمدينة الطبية بجامعة عين شمس  مؤكدًا أن المدينة الطبية للجامعة ستمثل إضافة متميزة للمجمع الطبي بجامعة عين شمس ، لافتًا إلى أن المدينة تستهدف استيعاب عدد كبير من المرضى المُترددين على المجمع الطبي، وتقديمها خدمة طبية متميزة .

 

أعرب الدكتور أيمن عاشور  عن سعادته بالتواجد  فى مستشفيات عين شمس لمتابعة أعمال انشاءات المدينة الطبية لجامعة عين شمس ، لافتا إلى أن مشروع المدينة الطبية بدأ منذ عام 2015 ووقتها كنت عميد لكلية الهندسة.

وأضاف وزير التعليم العالي ، خلال زيارته لجامعة عين شمس ، لبدء جولة تفقدية للمدينة الطبية بجامعة عين شمس، أن الجامعات يقع على عاتقها دور مهم فى التعليم والبحث العلمى والتدريب الطبى وتقديم الخدمة الطبية .

وأشار إلى أن المدينة الطبية بجامعة عين شمس ستكون أول مدينة طبية متكاملة تشهد تطوير لجميع التخصصات الطبية وستقدم خدمة تعليمية وتدريبية بما ينعكس على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى

ولفت إلى أن هناك أكثر من مليون ونصف مواطن يستفيد من الخدمات الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس ، مشيرا إلى الدعم الكامل من الدولة لمثل هذه المشروعات فى ضوء سعى الدولة باستمرار  لتقديم الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصرى .

و يجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولة تفقدية لجميع مباني المدينة الجامعية للتأكد من جاهزيتها، وأعمال التطوير للمستشفيات القائمة لتقدم خدماتها لملايين المرضى سنويا .

ويعد مشروع المدينة الطبية بجامعة عين شمس يؤكد اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن المصرى والذي يعد الهدف الرئيسي للقيادة السياسية، حيث تسعى مؤسسات الحكومة المصرية إلى عمل العديد من المشروعات الصحية من افتتاح مستشفيات جديدة وتحسين منظومة التأمين الصحى.

تسعى جامعة عين شمس،  خلال هذه الفترة، لتكون مدينة متكاملة مستقلة بذاتها، بما يمكنها من تقديم الخدمات الطبية للمرضى على أعلى مستوى، ومخطط للمدينة الطبية أن تتضمن أيضا مستشفى لجراحة الأطفال على أعلى مستوى لتضم كافة التخصصات لجراحات الأطفال من عظام ومخ وأعصاب وتشوهات الجهاز التناسلي .

وتطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس ، جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.

وزير التعليم العالي

IMG-20221129-WA0014
IMG-20221129-WA0014
IMG-20221129-WA0015
IMG-20221129-WA0015
IMG-20221129-WA0016
IMG-20221129-WA0016
IMG-20221129-WA0017
IMG-20221129-WA0017
IMG-20221129-WA0013
IMG-20221129-WA0013
التعليم العالي جامعة عين شمس وزير التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي طلاب جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

علاقة غير شرعية| كشف لغز العثور على جثة ملقاة في صندوق قمامة بأكتوبر

هبوط أسعار الذهب العالمية وتراجع العقود الآجلة | تفاصيل

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: المدينة الطبية بجامعة عين شمس نقلة حضارية للمنطقة

شغلانة مرهقة.. عمرو يوسف: أتمني ولادي ميدخلوش عالم الفن

شاهد.. إقبال طلاب جامعة عين شمس على ندوة الفنان عمرو يوسف الحوارية

جامعة عين شمس: انشاء أول مركز متخصص في التحول الأخضر

حوار مصري ألماني بجامعة عين شمس حول تحديات وإجراءات مواجهة تغير المناخ

ترشيحاتنا

أسقطت أبراج الكهرباء وأعمدة الإنارة.. أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب السعودية.. صور

حقيقة تقليص أيام العمل بالدولة لـ 3 فقط أسبوعياً مع تخفيض الأجور

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

مفاجأة.. نجم تونس مهدد بالسجن 5 سنوات بسبب اتهام سيف الجزيري بالرشوة|خاص

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

الصحة : لا تعارض بين التطعيمات الروتينية وتطعيم شلل الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيب عليكم أنا مطلقة حرة.. حكاية فيديو أثار الجمهور ضد نادين نجيم

مضمونة ومجربة.. تخلصي من تساقط الشعر بوصفة بـ 10 جنيهات

فيونكة أكبر من الفستان.. شاهد| هاجر أحمد بإطلالة غريبة على فيسبوك

تحترم جمهورها.. طبيب أنغام: رفضت التخدير الكلي لتعود إلى الغناء

فيديو

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية بناءً على رغبتها

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ