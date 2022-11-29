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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أسامة أبو زيد يشارك حكماء الشمس حفل الوفاء لتكريم المتوفين وكبار السن

صدى البلد

لبى د. أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس دعوة جماعة الحكماء لحضور حفل الوفاء لتكريم أسر المتوفين وكبار السن من حكماء  الشمس وذلك بقاعة الحكماء بالمبنى الاجتماعي.

حضر حفل الوفاء اللواء نبيل ثروت رئيس النادى الأسبق وعضو جماعة الحكماء والمهندس مصطفى فهمى مقرر الجماعة وحشد كبير من جماعة الحكماء .

وأعرب د. أسامة أبو زيد رئيس نادى الشمس عن سعادته بوجوده وسط أسرة الحكماء دائما مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يعمل على توفير كافة احتياجاتهم، ولم ننس رواد ورائدات لجنة الحكماء خلال الفترة الأخيرة.

كما وجهت أسرة الحكماء الشكر إلي د. أسامة أبو زيد لحضوره حفل لجنة الحكماء بيوم الوفاء وكذلك لجهوده الوفيرة فى التطور الكبير الذي يشهده النادي إنشائيا ورياضيا منذ توليه المسئولية منتخبا رئيسا للنادى بأغلبية ساحقة على مدار دورتين متتاليتين.

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تكريم 24 من أسر المتوفين

وكرمت لجنة الحكماء بنادى الشمس 24 من أسر المتوفين، وهم سعد على الميجي وجلال القنديل وجمال ابو العز وحشمث سميث وطه بخيت ومحمد عطية ومحمد وصفي ورستم عطية وعصام الخشاب ومحمد سمير سلطان ومحسن الدمرداش وعبدالسلام أمام وأحمد النحاس وعبدالحميد صفوت ومصطفى أحمد مصطفى ومحمد حامد حسين وأحمد إسماعيل طلعت الجمل ومجدي العيسوي ومحمد أحمد حسيب وعبداللطيف علوان وعوض الشهاوي وعابدين محمد عابدين وسمير عوض الله.

تكريم 10 من كبار السن 

كما كرمت جماعة الحكماء بنادي الشمس  10 من كبار السن بلجنة الحكماء وهم، السيد محمد إبراهيم الملاح ومحمد حسيب عزمي وفهمي جبريال مصباح ومحمد عبدالله نصر طنطاوي ومحمد رمضان واللواء نبيل فهمي ثروت ومنير نشأت حنة وأحمد محمد سيد وعبد العزيز سيد أحمد واللواء أحمد خليفة.

وحرصت جماعة الحكماء على منح هدية تذكارية لـ د. أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس تقديرا نجاحاته الكبيرة في النهوض بالشمس إداريا وانشائيا ورياضيا ودعمه المتواصل لأسرة الحكماء.

وأهدى د. أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس  فى نهاية الحفل رحلة لجماعة الحكماء فقط الي مدينة بورسعيد  مع العمل على توفير رحلة عمرة لأسرة الحكماء .

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جماعة الحكماء أسامة أبوزيد نادى الشمس حفل الوفاء بورسعيد

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