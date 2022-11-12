أسامة أبوزيد يشهد اختيارات فرق السباحة بنادي الشمس .. صور

حضر د. أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس اختبارات السباحة لإختيار أفضل اللاعبين للإنضمام إلى فرق النادي.

وشهدت الاختبارات حضور عدد كبير من أولياء الأمور الذين حضروا لمساندة أبنائهم في اختبارات النادي التي أقيمت تحت إشراف مسئولى إتحاد السباحة .

وشارك في الاختبار 308 لاعبين وحصل فريق 2004 على النجمة الأولى، وفريق 2013 على النجمة الثانية، فيما حصد فريق 2012 على النجمتين الثالثة والرابعة.

ووجه الكابتن خالد عوض رئيس جهاز السباحة الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة د. أسامة أبو زيد، على دعم فرق السباحة خلال الفترة الأخيرة.

وحضر الاختبار د. أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة النادي والكابتن أسامة صلاح والمحاسبة دعاء هشام بركات والمحاسب تامر على مستشار مجلس الإدارة والكابتن أحمد عبدالله المشرف العام على النشاط الرياضي.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من الكابتن خالد عوض رئيساً للجهاز، الكابتن محمد هاني مديراً لقطاع الناشئين، الكابتن محمد سمير مشرفا على قطاع البطولة، الكابتن محمد عياد مديراً إدارياً.

جولات مكوكية

ويواصل د. أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس وأعضاء مجلسه جولاتهم المكوكية بشكل يومى لتفقد المشروعات الجديدة التى تم تدشينها وأصبحت جاهز للإفتتاح وإستقبال أعضاء الجمعية العمومية بجانب الإستماع لمطالب الأعضاء والإستجابة لشكواهم وبحث سبل توفير متطلباتهم الخدمية والرياضية .

وإطمأن أبوزيد ومجلسه فى جولاتهم على جاهزية مجمع ملاعب بادل التنس التى تم تدشينها بمنطقة التنس الأرضى على مقربة من باب 2 المطل على شارع عبدالحميد بدوى لتضاف لسلسلة الصروح الرياضة الموجودة داخل القلعة البرتقالية والتى تصل الى ممارسة أكثر من 40 لعبة ينافسون فى البطولات المحلية والإفريقية والعالمية ويمثل أبطال الشمس منتخبات مصر الوطنية فى جميع البطولات القارية والدولية والأولمبية .

كما تفقد مسئولو الشمس صالة الجودو بعد تطويرها بشكل شامل لأول مرة منذ إنشائها حيث لم تصل لها يد التطوير فى عهود مجالس إدارات سابقة لتصبح جاهزة لإستقبال أوناش وبلدوزرات اللعبة .

مشروعات جديدة

وانتهت أيضا أعمال التطوير بشكل كامل لمنطقة ألعاب الأطفال " كيدز إريا " القريبة من باب 4 المطل على شارع جسر السويس بعد صدور فرمان من مجلس أبوزيد لتطويرها لتصبح قبلة للصغار من أعضاء النادى.

وتشهد صالة الجيم الجديدة بمبنى الطاقة الشمسية اللمسات الأخيرة بعد تزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية تمهيدا لأفتتاحها قريبا للراغبين فى ممارسة تمرينات اللياقة البدنية وكمال الأجسام بعدما أصبحت تضاهى أفخم صالات الجيم الخاصة .

ونفس الحال فى مجمع ملاعب كرة القدم الخماسية التى قاربت على الإنتهاء بعد تدشينها فى الملعب القديم خلف المسجد الداخلى لتصبح منارة جديدة للراغبين فى ممارسة كرة القدم حيث تشمل 7 ملاعب نجيل صناعى للخماسى وملعبا قانونيا ستكون متنفسا ورئة جديدة لعشاق الساحرة المستديرة .

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