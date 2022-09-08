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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة الثانية.. التسوية والتحكيم يقر بصحة انتخابات نادي الشمس

مجلس إدارة الشمس
مجلس إدارة الشمس

قضت الهيئة الاستئنافية بمركز التسوية والتحكيم  باللجنة الأولمبية المصرية بتأييد حكم أول درجة  القاضى برفض طلب الغاء انتخابات نادى الشمس  و الإقرار بصحتها تماما والتى كان قد رفعها كلا من مصطفى هنداوى المرشح للرئاسة  وياسر الملاح  المرشح لمنصب النائب والذين فشلا فشلا ذريعا فى نيل ثقة الجمعية العمومية فى انتخابات منتصف أكتوبر الماضى .

وقال د. أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس أن  الحكم الصادر نهائي وتأكيدا على أن انتخابات نادى الشمس  نزيهة وأن الاتهامات كانت من وحى الخيال وحفظ ماء الوجه للسقوط الذريع وأن نجاح مجلس الادارة كان ساحقا وموجعا ومؤلما بفضل اختيار وارادة الجمعية العمومية  المحترمة لقائمة الانجازات التى قامت بثورة إنشائية غير مسبوقة على مدار 4 سنوات سابقة فى دورتنا الأولى بجانب الطفرة الرياضة.
وكان د. أسامة أبوزيد قد فاز فى الانتخابات بأغلبية ساحقة بلغت قرابة 20 ألف صوتا مقابل 7 آلاف صوتا لمنافسه مصطفى هنداوى واكتسحت قائمة المهندس حاتم الناقة منصب النائب بفارق كبير جدا  عن منافسه ياسر الملاح والمستشار محسن عبدالقادر بأمانة الصندوق والكابتن أحمد سمير والكابتن أسامة صلاح والمحاسبة دعاء هشام بركات والمهندس كريم مسعود والنائب البرلمانى محمد الكومى  والمحاسب عمرو عثمان بمقاعد المجلس فوق السن والنائبة البرلمانية آية مدنى بطلة العالم السابقة للخماسى الحديث والمحاسب مصطفى عبدالرحمن تنزانيا بمقعدى تحت السن .

التسوية والتحكيم الشمس مصطفى هنداوى أسامة أبوزيد حاتم الناقة

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