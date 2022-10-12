مجلس نادي الشمس يحتفل بذكرى انتصار أكتوبر بـ أمسية موسيقية

حرص مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد على الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد الـ49 من خلال إقامة حفل للموسيقى العربية أحييته فرقة "فكرة " بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة .

حضر الحفل د. أسامة أبوزيد رئيس النادى والمستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والكابتن أحمد سمير والكابتن أسامة صلاح والمهندس كريم مسعود أعضاء المجلس .

وقدمت فرقة "فكرة " الغنائية مجموعة من ألأغان الوطنية التي تفاعل معها أعضاء الجمعية العمومية الذين احتشدوا بالمسرح الكبير حاملين أعلام مصر أسوة بمجلس الإدارة في مشهد وطنى رائع .

وهنأ د. أسامة أبوزيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة والشعب المصرى بذكرى انتصار أكتوبر المجيد مؤكدا أن الجميع يستلهم روح أكتوبر للتأكيد على مكتسباتها من العزة والكرامة بجانب سيرنا على نهج الرئيس السيسى فى العمل ليلا ونهارا لرفعة نادينا وتطوير منشآته وتحقيق طفرة رياضية غير مسبوقة مثلما نجح الرئيس فى بناء الجمهورية الجديدة لمصرنا الحبيبة .

مشروعات جديدة

وقال أبوزيد أن الشمس سيشهد افتتاح العديد من المنشآت خلال شهر أكتوبر الجارى من مجمع ملاعب كرة القدم ذات النجيل الصناعي ومجمع ملاعب بادل التنس ومنطقة ألعاب "كيدز إريا " باب 4 وصالة الجيم الجديدة بمبنى الطاقة الشمسية واقتراب الإنتهاء من عمليات التطوير الشامل التى تشهدها صالة الجودو بالنادى لتتواكب مع الثورة الإنشائية التى أحدثها المجلس على مدار السنوات الخمس الماضية .

وأكد أبوزيد عودة النشاط لمضمار ألعاب القوى بإستاد الشمس عقب إجراء عمليات الصيانة السنوية وكذلك فتح باب 5 مرة أخرى أمام الأعضاء.

تجديد الثقة

جدد مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد الثقة فى جهاز الجودو وذلك فى إجتماعه الذى عقده بصالة الجودو بمجمع الصالات.

ووجه د. أسامة أبو زيد الشكر إلي جهاز الجودو على الجهد المبذول وتحقيق نتائج إيجابية وجلب العديد من الميداليات خلال البطولات الماضية.

وحرص باسم الحسيني رئيس جهاز الجودو على توجيه الشكر إلي مجلس إدارة الشمس برئاسة د. أسامة أبو زيد على الدعم الكامل للعبة وتجديد صالة الجودو بالنادي التى لم تصل اليها يد التطوير الا فى عهد مجلس الإدارة الحالى.

وشدد الحسينى على أن منظومة الجودو بالشمس تعيش أجمل فتراتها فى ظل الإهتمام الكبير الذى تحظى به اللعبة من قبل د. أسامة أبوزيد .